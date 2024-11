Por que Belém se tornou a 'casa' da seleção brasileira na região Norte?

A seleção brasileira volta a fazer nos próximos dias seus últimos compromissos do ano pelas Eliminatórias da Copa; na quinta-feira, dia 14, enfrenta a Venezuela, fora de casa, e na terça, dia 19, recebe o Uruguai, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, na Bahia.

Visando o confronto diante dos venezuelanos, a delegação do Brasil vai fazer a preparação de treinos em Belém, retornando à capital paraense. Em 2023, a seleção voltou à região depois de 12 anos, ao vencer a Bolívia por 5x1, em setembro, pelas Eliminatórias da Copa.

O retorno a Belém num espaço de quase um ano tem a ver com os laços políticos envolvendo o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o presidente da Federação Paraense, Ricardo Gluck Paul, além de autoridades locais.

No entanto, a modernização do Mangueirão também é vista com bons olhos, visto que o estádio está cotado para ser uma das sedes da Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil, em 2027. Entre os locais que estão sendo avaliados pela Fifa, o Mangueirão é o único que não foi uma das arenas da Copa do Mundo de 2014.

Desde abril de 2023 que o estádio conta com tecnologia de ponta, quando foi reinaugurado no clássico entre Remo e Paysandu. A nova estrutura do estádio corresponde aos padrões e diretrizes da Federação Internacional de Futebol (FIFA), garantindo a possibilidade de realização de grandes eventos esportivos de nível internacional.

Uma das principais novidades é a implementação do Sistema de Controle de Acessos Imply, que inclui validação de acessos com integração de Biometria, NFC, Bluetooth, RFID, Código de Barras 1D e 2D (QR Code). Esse serviço já presente em outros estádios como Arena das Dunas, Arena do Grêmio, Arena Fonte Nova, Beira-Rio, Ligga Arena, Ilha do Retiro e São Januário.

Além de desenvolver soluções customizadas para atender as necessidades específicas de cada projeto, a empresa também oferece soluções para eventos, atrações culturais e organizações. Com diversas tecnologias de validação de ingressos integradas, o Mangueirão também vai otimizar a entrada nos jogos, assegurando agilidade e segurança. "Oferecemos tecnologias inovadoras que garantem experiências seguras e eficientes, para alto fluxo de acessos", explica Tironi Paz Ortiz, Fundador e CEO da Imply Tecnologia.

Além disso, já está decidido que a próxima final da Supercopa do Brasil, que sairá do campeão do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, vencedor da Copa do Brasil, vai ocorrer no Mangueirão no início de 2025.