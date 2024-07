Hipismo nas Olimpíadas 2024: como os cavalos chegaram até Paris?

Os Jogos Olímpicos de Paris reunem centenas de atletas de diversas nações para competir em suas modalidades. Além deles, o evento também conta com a relevante participação de outras estrelas: os cavalos.

Segundo o site United States Evening Association, serão 81 cavalos pars 65 cavaleiros nas Olimpíadas de Paris. Eles participarão das três disciplinas do hipismo: adestramento, saltos e concurso completo de equitação (CCE).

Por outro lado, vários cavalos voaram até Paris, para as provas de hipismo no Palácio de Versalhes. Mas como um cavalo voa de um país para outro? Eles também precisam de passaportes?

Como fazer um cavalo voar

Transportar um cavalo de um país para outro pode ser feito da mesma forma que com os humanos: apor meio de aviões. Só que, no caso dos cavalos, eles voam em espaços muito maiores do que os assentos regulares de passageiros. Dependendo de qual evento equestre o cavalo vai competir, ele pode chegar a pesar entre 500 kg e 600 kg (cavalos de eventos esportivos são os mais leves, enquanto os cavalos de adestramento são mais pesados).

Parte dos animais que participarão das provas de hipismo nas Olimpíadas está na Europa. Aqueles que estão mais distantes do local dos jogos precisam ser transportados de avião.

Um exemplo é a equipe dos Estados Unidos, que precisou atravessar o oceano com seus animais a bordo de aviões. Mas, ao contário do que muitas pessoas pensam, esses animais, que podem pesar até 630 kg, não viajam apertados e como uma carga comum nas aeronaves.

De acordo com a FEI (Federação Equestre Internacional), o transporte dos cavalos é uma operação com o conforto semelhante ao da classe executiva. Cada animal viaja em um compartimento próprio, onde pode se alimentar durante o voo e descansar em pé. A temperatura desses compartimentos é controlada para garantir a saúde dos animais, e a água é fornecida constantemente para evitar desidratação.

Embora o deslocamento possa deixá-los estressados ou inquietos, os cavalos não são sedados, exceto em situações muito raras.

Além dos animais, a logística das provas de hipismo envolve o transporte de toneladas de equipamentos. Paralelamente, devem viajar para Paris os cavaleiros, treinadores, veterinários, equipe técnica e outros profissionais envolvidos nas provas.

Os cavalos têm passaportes?

Um passaporte de um cavalo olímpico durante o embarque para os Jogos de Paris (FEI/Leanjo de Koster/Divulgação)

A resposta é: sim. Um passaporte de cavalo tem uma página de identificação contendo detalhes corporais e onde o cavalo nasceu. A grande diferença entre os passaportes humanos e os de cavalos é que no documento existem informações sobre as vacinas que foram tomadas pelos animais, como as de gripe e antitetânica.

A página de vacinação deve estar atualizada antes mesmo que o cavalo seja autorizdo a deixar o país. Esta etapa é extremamente importante para o controle de doenças entre os animais, visto que muitos deles viajam de diferentes países e podem transmitir doenças que não existem em outros lugares.

Cavalos em estábulos móveis durante um voo com destino à França (FEI/Leanjo de Koster/Divulgação)

O que é adestramento, salto e equitação?

O hipismo é único por vários motivos. Não é apenas o único evento olímpico que envolve cavalos, mas também o único em que homens e mulheres não competem separadamente. Os eventos equestres envolvem três modalidades distintas: adestramento, equitação e salto.

O adestramento é artístico. Envolve o cavaleiro fazendo o animal se mover por meio de comandos sutis. Existe uma rodada obrigatória em que todos os movimentos são pré-estabelecidos. Depois, há a rodada de estilo livre em que o cavaleiro e o cavalo perfomam ao som de uma música.

O salto é o mais conhecido. O cavaleiro e o cavalo são cronometrados ao longo de um percurso em que os cavalos têm de saltar obstáculos que podem incluir corrimãos paralelos, barras triplas, saltos aquáticos e paredes de pedra. As penalidades de tempo podem ser aplicadas se o cavalo e o cavaleiro não ultrapassarem o obstáculo ou se deixarem de pular. Vence o cavalo e cavaleiro que terminar o percurso mais rápido e com o menor número de penalidades.

A equitação envolve três eventos nesta ordem: adestramento, cross-country e salto. Acontece ao longo de vários dias. Como o golfe, o objetivo aqui é obter a pontuação mais baixa. O elemento cross-country apresenta cavalos que correm a 32 km/h em um percurso com vários obstáculos, incluindo cercas, além de saltos aquáticos. As medalhas individuais e por equipe serão concedidas em todas as três modalidades equestres.

Onde serão as provas de hipismo?

Nos Jogos Olímpicos de 2024, a sede das provas de hipismo será o Palácio de Versalhes, um ícone da arquitetura francesa. Este castelo abrigou a corte do rei Luís XIV no século XVII e se transformou em museu a partir de 1883.

Atualmente, o Palácio de Versalhes é considerado um patrimônio mundial pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).