Harry Kane ameniza 'climão' entre Tuchel e Bellingham e afirma que Inglaterra está unida

A classificação da Inglaterra para a semifinal gerou um certo burburinho por conta de discursos diferentes envolvendo Thomas Tuchel e o meio-campista Jude Bellingham.

Após os ingleses derrotarem a Noruega na prorrogação por 2 a 1, Tuchel afirmou que a Inglaterra não jogou bem e avaliou negativamente o desempenho da equipe, mesmo com a vaga na semifinal.

Por outro lado, Bellingham não escondeu que discordava do treinador e rebateu, dizendo que "Talvez ele não saiba como é jogar nessas condições, contra Erling Haaland, Ødegaard, Nusa, Sørloth."

Mediador

Porém, Harry Kane, capitão da seleção inglesa, fez questão de amenizar o episódio e afirmou que o grupo está unido e vem colhendo os frutos dessa união.

"Veja, quando você está jogando, especialmente num jogo como esse, e é perguntado dois, cinco minutos depois do apito final, sem saber exatamente o que o técnico disse, o que você espera que o Jude (Bellingham) diga? Nós tínhamos passado por uma batalha, foi realmente difícil. Eu acho que é fácil tentar criar uma divisão (na equipe)", disse o atacante à BBC.

"Talvez isso pareça a mentalidade inglesa nessas competições, mas é exatamente o oposto. Nós estamos onde chegamos por causa da nossa união, não só os jogadores, mas também o técnico, a comissão e todos os envolvidos com a equipe. Às vezes, as coisas são muito mais exageradas do que realmente são", complementou o Harry Kane.

Semifinal

A Inglaterra volta a campo nesta quarta-feira, 15, contra a Argentina, pela semifinal da Copa do Mundo. O duelo será às 16h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

O vencedor do duelo vai enfrentar a Espanha na final do Mundial. A decisão será disputada no dia 19 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.