Só tem Coca-Cola? Por que o KFC abandonou a Pepsi nos EUA

RESUMO ＋ O KFC substituirá Pepsi por Coca-Cola nos Estados Unidos a partir de janeiro de 2027. A troca integra uma renovação do negócio e encerra uma relação de fornecimento com a antiga controladora da rede.

A próxima mudança no cardápio do KFC americano estará no copo — depois de décadas servindo Pepsi, a rede de frango frito anunciou uma parceria com a Coca-Cola para abastecer seus restaurantes nos Estados Unidos. A transição começa em janeiro de 2027, com conclusão prevista para a primavera americana, entre março e junho.

O anúncio, feito na quinta-feira, 15, tem um peso que ultrapassa a preferência por um refrigerante. A PepsiCo já foi dona do KFC, e a permanência de suas bebidas nos restaurantes manteve uma ligação comercial entre as duas empresas mesmo depois da separação societária. Agora, a concorrente passa a ocupar esse espaço.

A mudança faz parte do plano de recuperação chamado Kentucky Fried Comeback. Segundo o KFC, a parceria deve ampliar as opções de bebidas e criar combinações com os alimentos para estimular visitas em diferentes momentos do dia. Os termos financeiros não foram divulgados.

Por que o refrigerante importa tanto para o fast-food?

Para uma fabricante de bebidas, conquistar uma rede de restaurantes significa encontrar o consumidor no momento em que ele já está prestes a comprar. O refrigerante pode acompanhar o sanduíche, completar uma refeição ou entrar em uma promoção, sem depender de uma disputa por atenção nas prateleiras do supermercado.

Há também uma razão econômica para o interesse dos restaurantes. À revista Inc., Ralph Homer, fundador da consultoria Praxis Model, explicou que bebidas servidas em máquinas costumam estar entre os itens de maior margem no fast-food.

O custo do xarope representa uma pequena parcela do preço pago pelo consumidor, o que torna as condições de fornecimento relevantes para a rentabilidade da operação.

Para Tim Harms, CEO da consultoria Enliven, ouvido pela publicação, o acordo representa uma vitória comercial e simbólica da Coca-Cola, justamente pelo histórico do KFC com a PepsiCo. A fabricante conquista um cliente que, durante anos, também pertenceu à rival.

A PepsiCo comprou o KFC por US$ 840 milhões

A relação começou como algo maior do que um contrato de refrigerantes. Em outubro de 1986, a PepsiCo comprou o Kentucky Fried Chicken da RJR Nabisco por aproximadamente US$ 840 milhões. A rede passou a fazer parte de um grupo que também reunia Pizza Hut e Taco Bell.

Em 1997, a PepsiCo separou os três negócios de restaurantes e criou a Tricon Global Restaurants, posteriormente rebatizada de Yum! Brands. O KFC deixou de pertencer à fabricante de bebidas, mas continuou servindo seus produtos nos Estados Unidos.

A troca anunciada agora também não encerra todas as relações entre os grupos. Em agosto, PepsiCo e KFC lançaram uma colaboração com Doritos em 27 mercados europeus. Os acordos de alimentação e bebidas variam entre regiões, marcas e categorias de produto.

A mudança vale para o KFC no Brasil?

O anúncio se refere aos restaurantes dos Estados Unidos. Não foi apresentada uma troca mundial de fornecedor, nem uma alteração específica para a operação brasileira, onde o KFC tem desenvolvido suas próprias iniciativas para estimular o consumo.

Uma delas foi a reformulação do aplicativo brasileiro, cuja base passou de 95 mil para mais de 200 mil usuários em dois meses, segundo dados divulgados pela companhia em agosto. A estratégia utiliza cupons e benefícios para incentivar visitas aos restaurantes, enquanto a rede também busca crescer com lojas fora dos shoppings.

Nos Estados Unidos, a substituição das bebidas terá de mostrar se consegue produzir um efeito duradouro sobre a frequência dos clientes. À Inc., R.J. Hottovy, responsável pela pesquisa analítica da Placer.ai, relatou que mudanças de fornecedor em outras redes foram acompanhadas de pequenos aumentos iniciais nas visitas, que perderam força nos meses seguintes. Ganhar espaço no copo é uma conquista para a Coca-Cola; para o KFC, o resultado dependerá de fazer o consumidor voltar.