Cruzeiro x Democrata GV: onde assistir e horário pelo Campeonato Mineiro

Cruzeiro e Democrata GV se enfrentam nesta quinta-feira, 22, às 18h30, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere e na ge TV, canal de streaming do ge.globo.

Na rodada anterior, a Raposa aplicou uma goleada por 5 a 0 sobre o Uberlândia e lidera o Grupo A com folga. Já o time de Governador Valadares empatou sem gols com o Athletic e tenta surpreender fora de casa para se manter na briga por classificação no estadual.

O técnico Tite deve manter a base da equipe que venceu com autoridade na rodada passada, com destaque para Matheus Pereira e Kaio Jorge no comando ofensivo. Já o Democrata busca se reorganizar ofensivamente após dois jogos sem marcar gols.

Veja as prováveis escalações:

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Wanderson; Matheus Pereira e Kaio Jorge.

Técnico: Tite.

Democrata GV: Thulio; Léo Dourado, Klein e Henrique Garbelini; Lucas Evangelista, Bernardo Diniz, Luiz Henrique, Bryan e Maurício Ferreira; Giovanni Carignano e Marcelo Henrique.

Técnico: Wladimir Araújo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro hoje pelo Campeonato Mineiro?

O jogo desta quinta-feira, 18h30, entre Cruzeiro e Democrata GV terá transmissão ao vivo no Premiere e na ge TV.

Como assistir online o jogo do Cruzeiro hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay e pelo streaming da ge TV.