Grêmio x Alianza Lima: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

O Grêmio enfrenta o Alianza Lima nesta quarta-feira, 16, às 21h30, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, pelo playoff das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+.

Após a goleada sofrida para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o time comandado por Mano Menezes entra em campo buscando uma resposta à torcida, em confronto decisivo pela competição continental.

O objetivo do Tricolor Gaúcho é garantir a classificação para a decisão da vaga, que acontece no dia 23 de julho, na Arena, no mesmo horário. Quem vencer o confronto, se classifica para as oitavas de final da Sul-Americana.

O Alianza Lima caiu para a Sul-Americana após terminar na 3ª posição no Grupo D da Libertadores, mas chega invicto há dois meses, com cinco vitórias e três empates nesse período. No Apertura, o time peruano terminou na 2ª colocação, atrás do Universitario.

Prováveis escalações:

Alianza Lima: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés e Trauco; Noriega, Cari e Gaibor; Castillo (Quevedo) Guerrero e Cantero.

Grêmio: Volpi, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Alex Santana (Edenilson); Amuzu (Cristaldo), Alysson e André Henrique.

Onde assistir ao vivo o jogo do Alianza Lima x Grêmio hoje pela Copa Sul-Americana?

O jogo entre Alianza Lima e Grêmio será transmitido ao vivo pelo Paramount+, às 21h30.

Como assistir online o jogo do Alianza Lima x Grêmio hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Paramount+.