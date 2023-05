Grenal: Ingressos para clássico serão vendidos exclusivamente pela internet

A Imply, empresa que desenvolve tecnologias para acessos nos estádios, ticketing e gestão de sócios, e parceria do Grêmio, anunciou que a compra de ingressos para o clássico entre Internacional e Grêmio deste domingo, 17, na Arena do Grêmio, será realizada totalmente online para todos os torcedores, incluindo agora também as torcidas visitantes.

A decisão acontece após um acordo com a Brio, empresa de gestão do Beira Rio, e o Internacional. O modelo de venda também será adotado no duelo do segundo turno, no estádio colorado. A ideia é evitar filas dos torcedores em bilheterias físicas e cambistas.

"Não vai ter bilheteria, nem troca de voucher, nem fila. É uma iniciativa que preza pela experiência do torcedor, com comodidade e conforto. Uma evolução tecnológica que planejamos, e enfim se concretizou. Foi feito um acordo de reciprocidade entre os clubes, e tanto no jogo de ida, quanto no jogo de volta, a venda para as torcidas visitantes também será 100% online e os acessos serão através de e-ticket", afirma Gabriel Bulsing, Gerente de Operações da Imply.

"Este avanço tecnológico para as duas torcidas visa principalmente garantir maior bem estar, comodidade e facilidade a todos os torcedores", acrescenta. A Imply é parceira da Arena do Grêmio desde sua inauguração em 2012, e é parceira do Sport Club Internacional e da BRIO desde 2017.