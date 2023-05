Atlético-MG prioriza venda online e chega a 500 mil ingressos vendidos em 2023

O Atlético-MG revelou nesta sexta-feira, 26, que alcançou a marca de 500 mil ingressos vendidos em 2023. Em parceria com a Imply, empresa responsável pela comercialização dos tickets e do sócio torcedor, o clube priorizou as vendas online, apostou em novas tecnologias e viu ingressos esgotarem em minutos.

"Em 16 partidas disputadas nesta temporada em casa, foram mais de meio milhão de ingressos vendidos na nossa plataforma, uma média superior a 30 mil ingressos por jogo. Para se ter uma ideia desta eficiência, na venda online para a final do Campeonato Mineiro deste ano, contra o América-MG, foram 20 mil ingressos vendidos no site em apenas uma hora", revelou Gabriel Bulsing, gerente de operações da Imply.

O recorde de público nos estádios nesse início 2023 tem feito os clubes olharem cada vez mais para o processo de venda e para os programas de sócio torcedor. Uma das principais reclamações dos torcedores gira em torno da falta de acesso aos sites em jogos importantes.

Uma das soluções apresentadas pela Imply ao Galo foi uma nova estrutura de servidores em nuvem, que possibilita a abertura de vendas de ingressos de altíssima demanda de forma rápida, segura e sem risco da plataforma ficar fora do ar.

No confronto desta semana contra o Athletico-PR pela Libertadores, por exemplo, foram vendidos quase 40 mil ingressos, metade deles comercializados de forma online nas primeiras horas de venda, sem qualquer tipo de problema.

“A operação de venda de ingressos e acesso ao estádio é complexa, composta por diversas variáveis. No entanto, o trabalho que temos feito junto à Imply tem sido extremamente positivo, sendo uma referência para o país. Sabemos que a torcida do Galo é apaixonada, comparece em peso aos jogos, por isso, a nossa principal missão é entregar uma experiência de qualidade, segura e eficaz”, pontua Rodrigo Messano, diretor de operações do Atlético.

Parceria no novo estádio do Atlético-MG

Na Arena MRV, a Imply garante que também vai oferecer diversas comodidades aos torcedores. O estádio vai dispor de tecnologias de reconhecimento facial, a fim de facilitar a entrada dos sócios e torcedores atleticanos, além de coibir os cambistas.