Grêmio x Coritiba: onde assistir ao vivo e horário

Redação Exame
Publicado em 26 de abril de 2026 às 06h59.
O Grêmio recebe o Coritiba neste domingo, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A equipe gaúcha chega pressionada após derrota para o Cruzeiro por 2 a 0 na rodada anterior, resultado que a deixou na 13ª posição da tabela. Apesar disso, o Tricolor vem de vitória na Copa do Brasil, quando superou o Confiança por 2 a 0 no jogo de ida da quinta fase.
O Coritiba, por sua vez, vive bom momento no Brasileirão. O time paranaense não perde há quatro partidas, soma 19 pontos e ocupa a 7ª colocação. Na última rodada, venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0 em casa. Já pela Copa do Brasil, empatou sem gols com o Santos na Vila Belmiro.