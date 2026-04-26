Atlético-MG x Flamengo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam neste domingo, 26, às 20h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão.

Na 12ª posição, o Galo quer aproveitar o fator mandante para encerrar a sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro. Além disso, quer seguir subindo na tabela para se afastar do Z4.

Já o Flamengo está seguindo o líder e quer se aproximar ainda mais do Palmeiras. O clube vive uma boa fase e busca a quarta vitória seguida.

Como chega o Atlético-MG para o confronto?

O clube vem de derrota para o Coritiba por 2 a 0, no Brasileirão, mas venceu o Ceará por 2 a 1, na Copa do Brasil, como mandante.

Para isso, aproveitará o apoio de sua torcida para buscar mais um triunfo no Brasileirão e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

Renan Lodi, suspenso, e Alan Minda e Patrick Silva, lesionados, são as baixas confirmadas para o confronto.

Como chega o Flamengo para o confronto?

Já o Flamengo chega embalado e buscando se aproximar ainda mais do líder Palmeiras. O Rubro-Negro tem seis pontos de diferença do Alviverde, mas um jogo a menos. Além disso, as equipes ainda não se enfrentaram neste turno do Brasileirão.

Carrascal, suspenso; Paquetá, Jorginho e Pulgar, lesionados, são as baixas de Leonardo Jardim para o confronto.

Onde assistir a Atlético-MG x Flamengo?

O duelo entre Atlético-MG x Flamengo terá transmissão da Sportv e Premiere.

Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Pascini (Junior Alonso); Alan Franco, Maycon e Victor Hugo; Reinier, Cuello e Hulk.



Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Evertton Araújo, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.