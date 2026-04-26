Atlético-MG x Flamengo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Eduardo Domínguez: treinador argentino quer seguir subindo com o Atlético-MG na tabela do Brasileirão ((Foto: Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images))
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Publicado em 26 de abril de 2026 às 08h01.
Atlético-MG e Flamengo se enfrentam neste domingo, 26, às 20h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão.
Na 12ª posição, o Galo quer aproveitar o fator mandante para encerrar a sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro. Além disso, quer seguir subindo na tabela para se afastar do Z4.
Já o Flamengo está seguindo o líder e quer se aproximar ainda mais do Palmeiras. O clube vive uma boa fase e busca a quarta vitória seguida.
O clube vem de derrota para o Coritiba por 2 a 0, no Brasileirão, mas venceu o Ceará por 2 a 1, na Copa do Brasil, como mandante.
Para isso, aproveitará o apoio de sua torcida para buscar mais um triunfo no Brasileirão e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.
Renan Lodi, suspenso, e Alan Minda e Patrick Silva, lesionados, são as baixas confirmadas para o confronto.
Já o Flamengo chega embalado e buscando se aproximar ainda mais do líder Palmeiras. O Rubro-Negro tem seis pontos de diferença do Alviverde, mas um jogo a menos. Além disso, as equipes ainda não se enfrentaram neste turno do Brasileirão.Invicto com Diniz, Corinthians evita grandes gastos com contratações
Carrascal, suspenso; Paquetá, Jorginho e Pulgar, lesionados, são as baixas de Leonardo Jardim para o confronto.
O duelo entre Atlético-MG x Flamengo terá transmissão da Sportv e Premiere.
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Pascini (Junior Alonso); Alan Franco, Maycon e Victor Hugo; Reinier, Cuello e Hulk.
Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Evertton Araújo, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.