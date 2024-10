GP São Paulo: grande novidade deste ano, Fanzone terá Alok e encontro com pilotos

A estreia da Fanzone do GP São Paulo no Brasil promete uma agenda intensa para os amantes do automobilismo. O evento será realizado no Kartódromo Ayrton Senna nos dias 1, 2 e 3 de novembro, trazendo uma combinação de shows ao vivo, ativações interativas e bate-papos exclusivos com grandes nomes do esporte e pilotos de todas as equipes do grid atual.

Os destaques incluem os "Papo de Grid", uma série de talks com pilotos como Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Lando Norris, que oferecerão uma visão dos bastidores da Fórmula 1 através de discussões e entrevistas exclusivas.

F1: a programação do Fanzone

A programação musical se inicia na sexta-feira (1) com show do sambista Jorge Aragão, seguido por uma apresentação de Alok no sábado (2), às 18h. No domingo (3), o encerramento fica por conta do grupo SIBC (Samba Independente dos Bons Costumes) e de Serjão Loroza, com DJs animando o ambiente entre as atividades ao longo dos três dias.

Além disso, personalidades como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Bia Figueiredo, Pietro Fittipaldi e Aurélia Nobels participarão de sessões de perguntas e respostas, mediadas por profissionais renomados como Glenda Kozlowski, Tino Marcos, Rafael Lopes e Rodrigo França.

Entre as ativações, os visitantes terão a oportunidade de experimentar simuladores de corrida, desafios de pit stop, túneis de vento e outros jogos em espaços "instagramáveis".

Para acompanhar os momentos decisivos do GP, a Fanzone oferecerá uma infraestrutura completa com telões de alta definição que transmitirão a corrida, treinos, sessões de classificação e o Sprint em tempo real. O espaço também exibirá uma mostra exclusiva de carros históricos, com 30 veículos que realizarão uma volta de exibição no autódromo.

Veja abaixo a programação completa:

Sexta (dia 1)

9:45 - Driver's Engagement - Williams e VCARB

9:55 - Driver's Engagement - McLaren

10:05 - Driver's Engagement - Aston Martin e Kick Sauber

A partir das 18h: Jorge Aragão

Ao longo do dia: Djs + Ativações + Papo de Grid: Talks e Entrevistas

Sábado (dia 2)

8:30 - 8:40: Driver's Engagement - Red Bull Racing

8:40 - 8:50: Driver's Engagement - Mercedes

8:50 - 9:00: Driver's Engagement - Haas

9:10 - 9:20: Driver's Engagement - Alpine

A partir das 18h: Alok (show em formato inédito)

Ao longo do dia: Djs + Ativações + Papo de Grid: Talks e Entrevistas

Domingo (dia 3)

A partir das 16h: SIBC (Samba Independente dos Bons Costumes) e Serjão Loroza

Ao longo do dia: Djs + Ativações + Papo de Grid: Talks e Entrevistas

O espaço, no Kartódromo Ayrton Senna, abrirá diariamente às 8h e encerrará as atividades às 20h (exceto no domingo, com encerramento às 18h). Food trucks, pontos de venda de bebidas e lojas de produtos licenciados completam a estrutura.

Os ingressos, que dão acesso aos três dias de evento, custam R$ 580, com opção de meia-entrada a R$ 290, e estão disponíveis no site da Eventim. Visitantes dos setores N, H, R, G e Arquibancada Porto também terão acesso ao espaço, respeitando o limite de capacidade.

Serviço:

Datas: 1, 2 e 3 de novembro

Local: Kartódromo Ayrton Senna - Interlagos – São Paulo

Portão de acesso Fanzone: ao lado do portão G - Av. Sen. Teotônio Vilela, 400

Horários: 01 e 02 de novembro, das 08h às 20h / 03 de novembro, das 08h às 18h

Ingressos: R$ 580, válido para os três dias, com meia-entrada a R$ 290. Clique aqui para garantir o seu