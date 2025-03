Audi inaugura terceiro ‘S do Senna’ fora de Interlagos na data de aniversário do piloto

A Audi do Brasil revelou a terceira curva do ‘S’ do Senna fora do autódromo de Interlagos, desta vez em Baependi (MG), como parte do projeto ‘O Legado do S’. A data coincide com o aniversário de 65 anos de Ayrton Senna.

Além de homenagear o tricampeão de Fórmula 1, as três curvas identificadas representam seus três títulos mundiais e os 30 anos da Audi no Brasil, reforçando a ligação entre a montadora e o legado do piloto.

A curva identificada em Baependi, na Rua Felix dos Santos, no Bairro Lavrinha, tem 82,62% de semelhança com a original de Interlagos. Com isso, a cidade mineira se une a Urubici (SC) e Ribeirão Pires (SP) como locais que preservam a memória de Ayrton Senna, cada um sinalizado com uma placa em sua homenagem.

Terceiro ‘S do Senna’, localizada em Baependi (MG) (Divulgação)

Além da sinalização das curvas, o projeto ‘O Legado do S’ resultou em um mini-documentário, criado em parceria com a Warner Bros. Discovery e a Sweet Filmes. A produção aprofunda a história da icônica curva e inclui depoimentos de personalidades ligadas a Senna, como Reginaldo Leme, Christian Fittipaldi e Leonardo Senna.

A iniciativa, que percorreu o Brasil mapeando e sinalizando curvas semelhantes ao icônico ‘S do Senna’ de Interlagos, segue nos próximos meses. Fãs da marca e do Senna podem indicar novas curvas Brasil afora. “Ayrton Senna trouxe a Audi ao Brasil há mais de 30 anos. Dar continuidade a este legado em uma data tão especial para nós é somente uma singela homenagem que gostaríamos de deixar para o ‘eterno chefe’”, afirma Gerold Pillekamp, Head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil.

A Audi continuará utilizando a tecnologia desenvolvida pelo estúdio de inovação digital Bolha para analisar a semelhança das curvas com o traçado original de Interlagos. Se a curva identificada atingir mais de 80% de compatibilidade, ela será oficializada no mapa do projeto. Além disso, quem fizer a descoberta terá seu nome registrado como “dono da curva”, eternizando sua contribuição para a iniciativa.

Como participar da busca pelo próximo ‘S do Senna’

Para quem deseja sugerir novas curvas e participar dessa homenagem a Ayrton Senna, basta acompanhar as redes sociais da Audi do Brasil. Em breve, serão divulgadas as regras da segunda fase do projeto, marcando o início de uma nova etapa de descobertas.

“Com essa nova fase, o ‘S do Senna’ segue acelerando e conectando fãs de todo o Brasil ao legado do piloto. Porque algumas histórias não pertencem ao passado. Elas merecem continuar sendo escritas”, conclui Sthefan Ko, Diretor Executivo de Criação da iD\TBWA, agência idealizadora da campanha.