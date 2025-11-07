Primeiro seguro de carro de Gabriel Bortoleto é da Porto Seguro

Ele já venceu em Mônaco, conquistou o título da Fórmula 2 e chegou à Fórmula 1. Agora, aos 20 anos, Gabriel Bortoleto vive uma experiência comum a milhões de brasileiros: dirigir o primeiro carro do dia a dia — e fazer o primeiro seguro.

Essa é a premissa da nova campanha da Porto, lançada durante o GP da Holanda. No filme, o piloto, capa da última edição de EXAME CASUAL, dá sua “primeira volta fora das pistas”, em uma narrativa que simboliza o início de uma nova fase tanto para ele quanto para a marca, que reforça sua presença no universo automotivo e busca se conectar emocionalmente com o público jovem.

Um novo capítulo para o piloto e para a marca

Patrocinado pela Porto desde 2022, quando ainda competia na Fórmula 3, Bortoleto cresceu rápido. Venceu a categoria, levou o título da Fórmula 2 e chegou à Fórmula 1 com o apoio da seguradora — parceria que agora segue até 2027.

O filme dá sequência à campanha lançada em março, narrada pela avó do piloto, que contava o sonho de vê-lo estrear na F1. Desta vez, o foco muda: é hora de falar sobre proteger o que se conquista.

“Trazemos outra fase da vida dele, fora das pistas, mas com a mesma paixão por carros”, diz Oliver Haider, superintendente de marketing da Porto. “O Gabriel é um ponto central disso: um jovem dirigindo um carro, com o seu primeiro seguro, e sendo o nosso ídolo.”

O seguro como porta de entrada

A ideia da campanha nasceu de uma pergunta simples: será que o jovem que sonha em ter um carro também pensa em fazer seguro? “Mesmo ele, como piloto de Fórmula 1, ainda não tinha feito um seguro aqui no Brasil”, conta Haider.

Para o executivo, a parceria com Bortoleto vai além da visibilidade. “A forma como ele protege a equipe, como busca evoluir, como assume erros e melhora, tem tudo a ver com a nossa cultura”, explica. “É muito mais do que usar a imagem do Gabriel. Queremos ser um porto seguro para ele.”

A expectativa é que o público jovem, que começa a se relacionar com bens como o carro, também inicie um vínculo com a marca. “O seguro é uma porta de entrada para uma relação mais ampla com o ecossistema Porto”, afirma Haider.

A cultura do automóvel como estratégia

A campanha faz parte da estratégia da empresa de fortalecer sua presença na chamada “cultura do automóvel” — território que reúne patrocínios, produtos e ações de comunicação ligadas à mobilidade.

Além do apoio a Bortoleto, a Porto está presente na Porsche Cup e no Rally dos Sertões, com um portfólio que vai do seguro popular da Azul Seguros a linhas de alto padrão, como o Porto Seguro Auto Private. “O brasileiro ama carro. É o sonho de tirar a carteira. A gente quer justamente se conectar com essa paixão”, afirma Haider.

O foco em territórios segmentados — como automóvel, saúde, entretenimento e bem-estar — vem trazendo resultados concretos. No segundo trimestre de 2025, a Porto registrou lucro líquido de R$ 878 milhões, alta de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita total chegou a R$ 10 bilhões, avanço de 12%, e o retorno sobre o patrimônio (ROAE) subiu de 18,4% para 24,6%.

O movimento marca uma nova fase do Porto Seguro Auto, que busca se conectar de forma mais emocional com o público apaixonado por carros. A marca deixa de associar o seguro à ideia de medo ou imprevisto e passa a celebrar o prazer de dirigir, a relação afetiva com o automóvel e a liberdade que ele representa. “Onde há paixão por carro, há também espaço para a Porto Seguro”, diz Haider.

Legado em alta velocidade

A presença física da Porto nos grandes eventos do automobilismo também é parte fundamental da estratégia de marca. Desde 2021, o Grande Prêmio de São Paulo se tornou uma das principais vitrines de ativação da companhia.

Neste ano, a empresa amplia sua participação: serão 4.400 lugares em arquibancada exclusiva para clientes do cartão Porto Bank — ingressos que se esgotaram em minutos. O espaço contará com roda-gigante, simuladores, DJs, áreas de alimentação e experiências interativas.

O tema de 2025, “Do Chico Landi ao Gabriel Bortoleto”, conecta o legado e o futuro do automobilismo nacional. A Porto também promoverá ações sociais com o Instituto Porto e o projeto FIA Girls on Track, que apresenta os bastidores do automobilismo a jovens mulheres.

Com velocidade, emoção e propósito, a Porto acelera para consolidar seu papel como protagonista da cultura do carro.