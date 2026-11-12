GP de São Paulo 2027: pré-venda de ingressos começa nesta quinta; veja como comprar

Fórmula 1: confira como conseguir ingressos na pré-venda (Attila KISBENEDEK / AFP)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 04h30.
A pré-venda do GP de São Paulo 2027 começa em 12 de dezembro, com acesso exclusivo para clientes Amex. A venda geral ocorre em 16 de dezembro, oferecendo opções de setores com preços variados no Autódromo de Interlagos.
A segunda pré-venda para o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 de 2027 começa nesta quinta-feira, 12, apenas alguns dias após a edição de 2026 acontecer no Autódromo de Interlagos.
A primeira pré-venda para o GP de São Paulo 2027 foi exclusiva para clientes do cartão Porto Bank. Na segunda venda, será a vez dos clientes Amex. Já a venda geral está marcada para a próxima segunda-feira, 16.
A pré-venda de ingressos para clientes com cartão Amex começa nesta quinta-feira, 12, a partir do meio-dia.
No Autódromo de Interlagos são disponibilizados quinze setores, com diferentes opções para os fãs decidirem com base no seu orçamento, nível de conforto ou vista preferida.
Entre os setores disponíveis estão as arquibancadas descobertas, como a A e a G, as arquibancadas cobertas, como M, D, B, H e R, e a Fanzone. Além de setores VIPs, como Grand Prix Club, Orange Tree Club e Pit Stop Club, Senna Club, que dão acesso a uma experiência de luxo no Grande Prêmio.
Algumas marcas patrocinadoras também têm setores próprios no Autódromo, como a Arquibancada Porto Bank e a Heineken Village, com duas modalidades disponíveis: gramado ou estrela.
Os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo de 2027 são comercializados pelo site da Eventim.
A venda geral de ingressos do GP de São Paulo 2027 acontece na próxima segunda-feira, 16.
Glossário
O que é GP de São Paulo 2027?
É a edição 2027 do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1, que ocorrerá no Autódromo de Interlagos.
O que é Autódromo de Interlagos?
É o circuito localizado em São Paulo onde acontecem corridas da Fórmula 1, incluindo o GP de São Paulo.