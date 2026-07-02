Goleiro da Espanha bate recorde de mais minutos seguidos sem sofrer gols em Copas do Mundo

Unai Simon celebra classificação da Espanha para as oitavas de final da Copa (SCOTT STRAZZANTE/EFE/EPA)
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Publicado em 2 de julho de 2026 às 19h50.
Com a vitória da Espanha por 3 a 0 sobre a Áustria, nesta quinta-feira, em Los Angeles, pela segunda fase da Copa do Mundo, o goleiro Unai Simón se tornou o recordista de maior sequência sem sofrer gols em Mundiais. O espanhol ultrapassou os 517 minutos de invencibilidade do italiano Walter Zenga, estabelecidos na Copa do Mundo de 1990.
Sem ser vazado na fase de grupos, Simón já acumulava 429 minutos sem sofrer gols antes do confronto contra a Áustria. A manutenção do placar zerado foi suficiente para que o goleiro assumisse o topo da marca histórica.
Na campanha da Copa de 2026, Simón precisou fazer apenas três defesas até alcançar o recorde. A primeira ocorreu na estreia, aos 44 minutos do segundo tempo, em cabeceio do atacante Arcanjo, de Cabo Verde. As outras duas aconteceram nos minutos finais das partidas contra Arábia Saudita e Uruguai, em finalizações de Al-Hamdan e De la Cruz, respectivamente.
A última vez que Unai Simón sofreu um gol em Copas do Mundo foi aos seis minutos do segundo tempo da derrota da Espanha por 2 a 1 para o Japão, pela terceira rodada da fase de grupos da edição de 2022. Titular da seleção espanhola naquele Mundial, o goleiro iniciou a sequência de invencibilidade a partir desse momento.
A Espanha confirmou o favoritismo e venceu a Áustria por 3 a 0 nesta quinta-feira, 2, em Los Angeles, pela segunda fase da Copa do Mundo. Com gols de Mikel Oyarzabal, duas vezes, e Pedro Porro, a seleção espanhola controlou praticamente toda a partida, criou as melhores oportunidades e garantiu a classificação para as oitavas de final do torneio.
Agora, classificada, a Espanha vai enfrentar o vencedor de Portugal x Croácia, que entram em campo às 20h, de Brasília, nesta quinta-feira, 2.