Quem Portugal ou Croácia podem enfrentar nas oitavas da Copa do Mundo? Veja o chaveamento

Cristiano Ronaldo: o vencedor do duelo entre Portugal e Croácia vai encarar a Espanha nas oitavas de final (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
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Publicado em 2 de julho de 2026 às 20h04.
Portugal e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira, 2, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 20h (horário de Brasília), no BMO Field, em Toronto.
Quem vencer o confronto terá mais um duelo europeu pela frente, pois enfrentará a Espanha na próxima fase. Os espanhóis derrotaram a Áustria nesta terça-feira por 3 a 0, com gols de Mikel Oyarzabal (2x) e Pedro Porro.O duelo das oitavas de final será na próxima segunda-feira, 6, às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington.
Portugal avançou em 2º lugar em seu grupo, com 5 pontos. Os portugueses estrearam empatando em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, depois venceram o Uzbequistão por 5 a 0 e, na última rodada, ficaram no 0 a 0 com a Colômbia.
A Croácia também ficou em segundo lugar em sua chave, com 6 pontos. Os croatas começaram com derrota por 4 a 2 para a Inglaterra, mas garantiram a classificação ao vencer o Panamá por 1 a 0 e Gana por 2 a 1.
Além disso, o caminho para o vencedor do duelo entre Portugal ou Croácia e Espanha já está definido nas quartas de final. Uma das seleções europeias vai enfrentar quem passar do confronto entre Estados Unidos e Bélgica, que também acontecerá na próxima segunda-feira, 6. O jogo entre norte-americanos e belgas será às 21h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.