Gigante do futebol e insuperável: veja a lista de recordes do Rei Pelé

O eterno jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, morreu nesta quinta-feira, 29 de dezembro. Ele deixa, além de um profundo sentimento de perda, uma lista de legados para os atuais e futuros jogadores do esporte, detentor de inúmeros recordes e prêmios.

Vítima do câncer, o Rei é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos. E não à toa: só pelo Santos — seu time original —, o ex-jogador colecionada seis títulos do Campeonato Brasileiro. Foram, também, duas Libertadores. Pela Brasil, garantiu três estrelas à seleção brasileira na Copa do Mundo, em 1958, 1962 e 1970, o que o torna o maior vencedor do mundial.

Mas a lista só começa aí. São vários os recordes do Rei, que o fizeram inclusive entrar para os livros do 'Guinness Book'. Em 21 anos de carreira, tem no currículo mais de 60 títulos conquistados.

Veja a lista de recordes do eterno Pelé:

Quantos gols Pelé fez?

Se vencer três Copas para o Brasil já não fosse suficiente, Pelé também tem um recorde pessoal difícil de ser superado: fez, em sua carreira, 1283 gols em 1375 jogos, o que o fez ser, por muito tempo, o maior artilheiro da história do esporte.

A maior parte dos tentos de Pelé foram pelo Santos, um total de 1091 gols (contando os feitos em jogos não oficiais). Foram 64 gols também pelo New York Cosmos e 77 na seleção brasileira.

Hoje, de acordo com a contagem oficial da Fifa, que considera somente os jogos oficiais, o Rei aparece em quarta posição. Os cinco primeiros são Cristiano Ronaldo (807), Josef Bican (805), Romário (772), Pelé (767) e Lionel Messi (759), contando os marcos da última Copa do Mundo, no Catar.

A marca assinada de Pelé: o hat-trick

A aqueles que não estão familiarizados com o termo, um hat-trick é o ato de fazer três gols em uma mesma partida de futebol. E Pelé é um recordista nesse talento: fez 92 hat-tricks em toda a sua carreira, um recorde quase impossível de ser superado. Para se ter ideia, em segundo lugar, aparece Cristiano Ronaldo, com 56.

Além de disparar na frente nesse recorde, ele também foi o jogador mais jovem da história do esporte a marcar três tentos na semifinal da Copa do Mundo de 1958, com somente 17 anos.

O maior artilheiro do Brasil

Até a Copa do Mundo de 2022, Pelé também era, sozinho, dono do título de maior artilheiro da seleção brasileira — de acordo com os dados computados pela Fifa. Ao longo de sua carreira, ele marcou 77 gols pelo Brasil em 92 jogos.

No último jogo da seleção contra a Croácia, Neymar também atingiu o feito: fez a mesma quantidade de tentos, mas levou 124 partidas para conquistar o título.

Pela contagem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no entanto, o Rei permanece como o maior artilheiro de todos os tempos para a Seleção, com 95 gols em 113 jogos. Neymar ainda precisa, por essa contagem, fazer mais 18 gols pelo Brasil para se equiparar à Pelé.

Recordista desde a adolescência

Além de quebrar os recordes de 'bola na rede', Pelé também mostrou — desde o início da carreira — que entraria em campo para fazer história. Foi (e ainda é) o jogador mais novo a conquistar uma Copa do Mundo. Com 17 anos e 249 dias, o Rei marcou dois gols na final contra a Suécia, em 1958, que garantiram a vitória do Brasil no mundial.

Neste fatídico 29 de junho, o placar de 5 x 2 para o Brasil trouxe três recordes a Pelé pela idade: o mais jovem a levantar a Taça Jules Rimet e o mais novo também a disputar uma final de Copa Mundo — recorde esse que já foi superado por Kylian Mbappé, em 2018.

Uma lenda do futebol brasileiro para a eternidade

Jogadores vão e vem, entram e saem de campo. É o curso natural da vida e do próprio esporte. Mas é difícil encontrar algum com os feitos do Rei: um gigante dentro de campo, imbatível, insuperável e eterno nos recordes do esporte.

Pelé deixa um símbolo de grandeza sem precedentes, não só por ser um dos maiores artilheiros de todos os tempos, mas também por ser o maior jogador negro a fazê-lo: um legado importantíssimo para o esporte.

Vítima de câncer no intestino, aos 82 anos, ele crava o sentimento de luto nacional e deixa sete filhos, dois netos e a esposa Márcia Aoki.

LEIA TAMBÉM:

Torcedores do Santos se reúnem em frente a hospital para rezar por Pelé

Em carta sobre eliminação do Brasil na Copa, Pelé diz que Hexa foi apenas adiado