Gana x Panamá: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Gana e Panamá, apontando cenário equilibrado com leve vantagem para os panamenhos no jogo desta quarta-feira, 17 de junho, pelo Grupo L.

Em termos gerais, o Panamá aparece com 46,0% de chance de vitória contra 29,9% de Gana, enquanto o empate tem 24,1% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 11,1% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória panamenha por 0 a 1 com 9,2%, vitória panamenha por 1 a 2 com 8,9%, vitória de Gana por 1 a 0 com 7,2% e vitória panamenha por 0 a 2 com 7,5%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.