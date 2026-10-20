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Tudor escolhe Charlotte de Witte, rainha do techno, como embaixadora

A DJ belga, número 1 da DJ Mag por sete anos seguidos, entra na campanha Born To Dare, que já teve David Beckham e Lady Gaga

Charlotte de Witte: DJ número 1 por sete anos consecutivos (Tudor/Divulgação)

Charlotte de Witte: DJ número 1 por sete anos consecutivos (Tudor/Divulgação)

Ivan Padilla
Ivan Padilla

Editor de Casual e Especiais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 08h52.

Última atualização em 20 de outubro de 2026 às 08h53.

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RESUMO ＋

A DJ belga Charlotte de Witte é a nova embaixadora da marca suíça Tudor na campanha “Born To Dare”. Eleita pela DJ Mag a número 1 do techno por sete anos consecutivos, De Witte amplia a campanha para a música eletrônica após uma trajetória marcada por feitos inéditos em festivais.

Num set de techno, o tempo é a base de tudo. Uma música do gênero geralmente tem entre 120 e 150 batidas por minuto, uma atrás da outra, sem parar. Charlotte de Witte passou a carreira dominando esse tempo. Agora, ela estará associada a tempo de outra forma. A DJ belga é a nova embaixadora da marca suíça Tudor na campanha “Born To Dare”.

De Witte foi eleita pela revista DJ Mag a número 1 do techno no mundo por sete anos consecutivos. Foi a primeira artista feminina de techno a encerrar o palco principal do Tomorrowland. Também foi a primeira mulher a encabeçar o cartaz do Detroit Movement Festival em 23 anos e a primeira DJ de techno a tocar no palco principal do Ultra Music Festival, em Miami.

Ela já passou por Coachella, Lollapalooza e pela Sphere, em Las Vegas. Comanda ainda duas gravadoras, a KNTXT e a Epoque. Começou a carreira sob o pseudônimo Raving George, para driblar o preconceito de gênero na cena eletrônica.

Para a Tudor, do mesmo grupo da Rolex, o encaixe está no conceito. “Born To Dare” conta a história de pessoas que fizeram algo extraordinário em terra, gelo, ar e mar com um Tudor no pulso. Também remete ao fundador, Hans Wilsdorf, que, segundo a marca, construiu tudo em seus próprios termos. No comunicado, a empresa diz que a performance de techno não é só marcar o tempo, mas marcar momentos.

De esporte a música

A campanha nasceu com o esporte. David Beckham foi o primeiro embaixador do “Born To Dare”, nomeado em março de 2017. Na sequência veio o neozelandês Beauden Barrett, dos All Blacks. Lady Gaga se juntou à campanha depois, como a primeira mulher a estrelar uma campanha da Tudor.

De Witte amplia essa linha para a cena eletrônica, um público que costuma frequentar festivais mais do que estádios. A escolha também diz algo sobre a posição da marca. A Tudor, criada por Wilsdorf para oferecer a qualidade da Rolex a um preço mais acessível, hoje faz seus próprios movimentos mecânicos desde 2015.

Seu catálogo inclui as linhas Black Bay, Pelagos, 1926 e Royal. São modelos bastante diferentes entre si, com diferentes posicionamentos. E que pedem diferentes rostos.

'Perguntas frequentes'

Quem é a nova embaixadora da Tudor? ＋

Charlotte de Witte é a nova embaixadora da marca suíça Tudor na campanha “Born To Dare”. A DJ belga também comanda as gravadoras KNTXT e Epoque.

Por que Charlotte de Witte foi escolhida pela Tudor? ＋

A Tudor associa Charlotte de Witte ao conceito de pessoas que construíram trajetórias extraordinárias em seus próprios termos. Segundo o comunicado da marca, a performance de techno não se limita a marcar o tempo, mas também marca momentos.

Quais recordes Charlotte de Witte alcançou no techno? ＋

Charlotte de Witte foi eleita pela DJ Mag a número 1 do techno no mundo por sete anos consecutivos. Também foi a primeira artista feminina de techno a encerrar o palco principal do Tomorrowland, a primeira mulher em 23 anos a liderar o Detroit Movement Festival e a primeira DJ de techno no palco principal do Ultra Music Festival, em Miami.

O que é a campanha “Born To Dare” da Tudor? ＋

“Born To Dare” apresenta pessoas que realizaram feitos extraordinários em terra, gelo, ar e mar com um relógio Tudor no pulso. A campanha também remete ao fundador Hans Wilsdorf, que, segundo a marca, construiu tudo em seus próprios termos.

Quais celebridades já participaram da campanha “Born To Dare”? ＋

David Beckham foi o primeiro embaixador da campanha, nomeado em março de 2017, seguido pelo jogador neozelandês Beauden Barrett. Lady Gaga entrou depois como a primeira mulher a estrelar uma campanha da Tudor.

Quais são as principais linhas de relógios da Tudor? ＋

O catálogo da Tudor inclui as linhas Black Bay, Pelagos, 1926 e Royal. A marca, criada por Hans Wilsdorf para oferecer a qualidade da Rolex a um preço mais acessível, produz seus próprios movimentos mecânicos desde 2015.

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