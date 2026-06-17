Inglaterra x Croácia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Inglaterra e Croácia, apontando cenário equilibrado com leve vantagem para os ingleses no jogo desta quarta-feira, 17 de junho, pelo Grupo L.

Em termos gerais, a Inglaterra aparece com 51,6% de chance de vitória contra 20,7% da Croácia, enquanto o empate tem 27,7% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória inglesa por 1 a 0, com 15,9% de probabilidade.

Em seguida aparecem empate por 1 a 1 com 12,1%, empate por 0 a 0 com 12,0%, vitória inglesa por 2 a 0 com 11,0% e vitória inglesa por 1 a 1 com 8,2%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.