O recorde que ninguém alcançou: o único jogador tricampeão da Copa do Mundo

Ganhar uma Copa do Mundo já significa muito para um jogador entrar na história do futebol. Dois títulos colocam qualquer jogador em um grupo ainda mais restrito. Mas apenas um atleta conseguiu ir além e levantar a taça em três edições diferentes do Mundial.

Esse jogador é Pelé. O Rei do Futebol conquistou a Copa do Mundo com a seleção brasileira em 1958, 1962 e 1970 e segue, até hoje, como o único tricampeão mundial entre os atletas.

O jovem de 17 anos que encantou a Copa de 1958

A primeira taça veio na Suécia. Aos 17 anos, Pelé disputava sua primeira Copa do Mundo e rapidamente se transformou em um dos protagonistas da campanha brasileira.

Depois de se recuperar de uma lesão, o atacante brilhou na fase decisiva. Marcou três gols na semifinal contra a França e anotou dois na final diante da Suécia, ajudando o Brasil a vencer por 5 a 2 e conquistar o primeiro título mundial da história da seleção.

O bicampeonato no Chile e a lesão no caminho

Na Copa de 1962, no Chile, Pelé voltou como principal estrela do Brasil. O camisa 10 começou bem o torneio, mas sofreu uma lesão ainda na fase de grupos que limitou sua participação no restante da competição.

Mesmo sem seu principal jogador em campo, a seleção brasileira conseguiu defender o título com atuações marcantes de nomes como Garrincha, Vavá e Zagallo.

Pelé, ainda assim, fez parte do elenco campeão e alcançou seu segundo Mundial.

México-1970: a consagração definitiva

O terceiro título veio oito anos depois, no México, em uma campanha frequentemente apontada como uma das maiores da história das Copas.

Com Pelé liderando um time recheado de estrelas como Jairzinho, Tostão, Gérson, Rivellino e Carlos Alberto Torres, o Brasil conquistou o tricampeonato mundial ao derrotar a Itália por 4 a 1 na decisão.

Além da taça, a imagem de Pelé comemorando no Estádio Azteca se tornou um dos símbolos eternos do futebol mundial.