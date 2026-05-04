Tríplice Coroa do surfe: Gabriel Medina e Luana Silva conquistam premiação na Austrália

Gabriel Medina e Luana Silva conquistaram a Tríplice Coroa Australiana do surfe. A dupla brasileira foi a que somou maior pontuação nas três etapas do Circuito Mundial de Surfe disputadas no país da Oceania.
Medina foi eliminado nas oitavas de final da Gold Coast, perdendo para o também brasileiro Filipe Toledo. O duelo foi um dos mais aguardados do evento. Mesmo assim, Gabriel teve a combinação de resultados ao seu favor para conquistar a tríplice coroa e manter a lycra amarela, dada ao líder do ranking mundial.
Além do troféu simbólico, Medina também levou um GWM Tank 300, carro avaliado em cerca de R$ 340 mil.
Medina conta com combinação de resultados para ficar com o título
Para conquistar a tríplice coroa, Medina precisava de uma derrota do italiano Leonardo Fioravanti na etapa e que o brasileiro Samuel Pupo não avancesse para a decisão.
Tudo correu como o esperado para Medina. O italiano foi eliminado nas quartas de final, enquanto Pupo caiu para Filipe Toledo.
Já Gabriel Medina, na etapa da Austrália, teve um terceiro lugar em Bells Beach, um vice em Margaret River e caiu nas oitavas em Gold Coast. Com isso, chegou a 17.025 pontos na temporada e conquistou a tríplice coroa. O australiano Goerge Pittar, empatado com Miguel Pupo ocupa a segunda posição com 16.640 pontos.
Luana Silva brilha no feminino
E não foi só o surfe masculino brasileiro que brilhou. No feminino, Luana Silva também assumiu o topo ranking após ficar com o vice-campeonato na última etapa. Com dois segundos lugares e um quinto nas três etapas disputadas, a surfista chegou aos 20.345 pontos e assumiu a liderança pela primeira vez.
Agora, a temporada da WSL segue para a Nova Zelândia. As etapas no país acontecem entre os dias 15 e 25 de maio.