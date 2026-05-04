Tríplice Coroa do surfe: Gabriel Medina e Luana Silva conquistam premiação na Austrália

Gabriel Medina e Luana Silva conquistaram a Tríplice Coroa Australiana do surfe. A dupla brasileira foi a que somou maior pontuação nas três etapas do Circuito Mundial de Surfe disputadas no país da Oceania.

Medina foi eliminado nas oitavas de final da Gold Coast, perdendo para o também brasileiro Filipe Toledo. O duelo foi um dos mais aguardados do evento. Mesmo assim, Gabriel teve a combinação de resultados ao seu favor para conquistar a tríplice coroa e manter a lycra amarela, dada ao líder do ranking mundial.

Além do troféu simbólico, Medina também levou um GWM Tank 300, carro avaliado em cerca de R$ 340 mil.