Uniqlo anuncia primeira revista literária com Cate Blanchett à frente da seleção

A Uniqlo anunciou o lançamento de Stories She Tells, a primeira revista literária da marca japonesa. A publicação vai reunir ensaios escritos por mulheres sobre suas experiências e pontos de vista, selecionados por meio de uma chamada aberta que começa neste inverno japonês. A atriz Cate Blanchett, embaixadora global da Uniqlo, vai presidir o comitê de seleção, e a Universidade de Tóquio entra como parceira de lançamento do projeto.

As regras de participação e o formato da seleção devem ser divulgados em dezembro. Parte das autoras escolhidas também receberá apoio para a produção dos textos e oportunidades de mentoria.

A edição de estreia tem lançamento previsto para o outono de 2027 no hemisfério norte e terá como tema "Connection". Além dos ensaios, a revista deve incluir artigos acadêmicos e obras literárias relacionadas ao assunto. Segundo a Uniqlo, a proposta é fazer circular vozes e perspectivas diversas entre gêneros e gerações.

Uma conversa que começou pelo cinema

Cate Blanchett vai presidir o comitê que escolherá os ensaios de mulheres publicados em Stories She Tells, primeira revista literária da Uniqlo (Reprodução/Instagram)

O projeto nasceu de conversas entre Blanchett e Koji Yanai, executivo sênior da Fast Retailing, controladora da Uniqlo, e filho do fundador Tadashi Yanai. Em entrevista ao WWD, a atriz contou que os dois começaram a trocar ideias sobre interesses em comum há cerca de um ano, partindo do gosto por filmes até chegar à literatura. Na avaliação dela, as histórias de mulheres ainda ficam fora do circuito principal, apesar de elas representarem mais da metade da população mundial, e o alcance global da marca poderia ajudar a dar visibilidade a essas autoras. "Eu leio muito. Lido com a linguagem como atriz", disse durante a coletiva.

Blanchett é embaixadora global da Uniqlo desde agosto de 2025, posto que divide com o tenista Roger Federer, ligado à marca desde 2018. A relação entre as duas partes já havia passado pelo cinema com o Displacement Film Fund, fundo criado pela atriz com o Hubert Bals Fund, do Festival de Roterdã, para apoiar cineastas refugiados, e que tem a Uniqlo entre seus parceiros fundadores.

Na Universidade de Tóquio, a parceria envolve professores do IncluDE, centro da instituição dedicado a diversidade e inclusão, que vão orientar a definição de temas e a edição, além de produzir conteúdos em conjunto com a marca. Na apresentação, realizada no campus, Blanchett dividiu o palco com a escritora japonesa Mieko Kawakami, a vice-presidente executiva da universidade, Kaori Hayashi, e duas estudantes, e leu trechos de Breasts and Eggs, romance de Kawakami, e de Pertencer, crônica de Clarice Lispector, duas autoras que apontou entre suas favoritas.

Eiko Sherba, diretora de marketing de sustentabilidade da Uniqlo, explicou que a escolha por uma instituição de ensino buscava aproveitar a energia dos jovens e dar base acadêmica às discussões sobre gênero. A ideia é levar o modelo a universidades de outros países nos próximos anos.

Marcas que viraram editoras

A Uniqlo já tem experiência com publicações próprias. Em agosto de 2019, a marca lançou a LifeWear Magazine, revista gratuita e bilíngue, em japonês e inglês, com primeira edição de 120 páginas e tiragem de cerca de 1 milhão de exemplares distribuídos nas lojas. A edição fica a cargo de Takahiro Kinoshita, que comandou a japonesa Popeye por cerca de seis anos antes de entrar na Fast Retailing, em 2018.

O anúncio chega poucos dias depois de a Chanel colocar em circulação, em 23 de outubro, o segundo volume da Arts & Culture, revista gratuita de 300 páginas editada pelo Chanel Culture Fund e distribuída em livrarias independentes de várias cidades. A edição traz fotografias inéditas de Cindy Sherman, autora da capa, e letras escritas à mão por Patti Smith. O primeiro volume saiu em junho de 2025, como parte das comemorações dos 100 anos da maison no Reino Unido.

A Fast Retailing encerrou em 31 de agosto o ano fiscal de 2026 com o quinto recorde consecutivo de resultados. O lucro operacional subiu 31,7% e chegou a 743,1 bilhões de ienes, cerca de R$ 24 bilhões, enquanto a receita somou 3,96 trilhões de ienes, aproximadamente R$ 130 bilhões. Para o próximo exercício, a companhia projeta lucro operacional de 830 bilhões de ienes, perto de R$ 27 bilhões.