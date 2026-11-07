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Como recuperar um trecho apagado no Google Docs sem perder as edições seguintes

Histórico de versões permite copiar só o conteúdo excluído de uma versão antiga e mantém intacto o texto escrito depois do erro

Google Docs: histórico de versões guarda estados anteriores do documento e permite resgatar parágrafos excluídos (Reprodução/Thinkstock)

Google Docs: histórico de versões guarda estados anteriores do documento e permite resgatar parágrafos excluídos (Reprodução/Thinkstock)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 08h30.

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O histórico de versões do Google Docs permite recuperar um trecho apagado sem desfazer as edições seguintes: basta copiar o conteúdo de uma versão antiga e colá-lo no documento atual. O procedimento é feito no navegador do computador. A opção “Restaurar esta versão” substitui o documento inteiro e exige cuidado para não perder alterações posteriores.

Apagar um parágrafo por engano no Google Docs e só perceber depois de várias edições não exige desfazer o trabalho. O histórico de versões do editor guarda estados anteriores do arquivo, com o horário de cada edição e o nome de quem a fez, e permite copiar apenas o trecho excluído de volta para o documento atual.

A recuperação depende de dois cuidados: usar o navegador do computador, já que os apps para Android e iPhone não exibem o histórico, e evitar o botão Restaurar esta versão, que troca o documento inteiro pela versão escolhida.

Como recuperar um trecho apagado no Google Docs sem perder edições?

O método mais rápido é copiar o conteúdo direto da tela do histórico. Funciona bem para frases e parágrafos curtos:

  1. Abra o documento no navegador do computador;
  2. Clique em Arquivo > Histórico de versões > Ver histórico de versões ou no ícone de Última edição, no canto superior direito. O atalho Ctrl + Alt + Shift + H (Cmd + Option + Shift + H no Mac) abre o mesmo painel;
  3. No painel à direita, clique nas versões, da mais recente para a mais antiga, até encontrar uma em que o trecho ainda aparece;
  4. Selecione o trecho com o mouse e copie com Ctrl + C (Cmd + C no Mac);
  5. Clique na seta Voltar, no canto superior esquerdo, para retornar ao documento atual;
  6. Posicione o cursor no ponto certo e cole com Ctrl + V (Cmd + V no Mac).

Com a opção Mostrar alterações ativada no rodapé do painel, o texto excluído aparece riscado e o texto incluído aparece em cor. O recurso ajuda a localizar a versão exata em documentos longos.

Como fazer uma cópia da versão anterior do documento?

Para trechos longos ou com tabelas e imagens, a alternativa é gerar um arquivo separado a partir da versão antiga. O documento original continua como está:

  1. Abra o histórico de versões;
  2. No painel da direita, localize a versão que ainda tem o conteúdo perdido;
  3. Clique no ícone de três pontos (Mais) ao lado dela e escolha Fazer uma cópia;
  4. Dê um nome ao arquivo, como "Relatório — antes da exclusão", e escolha a pasta de destino;
  5. Marque Compartilhar com as mesmas pessoas, se for o caso, e clique em OK.

A cópia abre como um documento independente. Com as duas janelas lado a lado, basta copiar o trecho da versão antiga e colar no arquivo principal.

Quando as diferenças entre os dois arquivos são muitas, o menu Ferramentas > Comparar documentos gera um terceiro arquivo com todas as alterações marcadas.

Quando usar a opção "Restaurar esta versão"?

A restauração devolve o documento ao estado da versão escolhida. Tudo o que foi escrito depois dela sai do arquivo em uso, inclusive as correções feitas por outros colaboradores.

Por isso, a opção só faz sentido quando a exclusão foi a última alteração relevante ou quando a intenção é descartar as edições posteriores. Para restaurar, abra o histórico, escolha a versão anterior, clique em Restaurar esta versão no topo da tela e confirme em Restaurar.

Por que a versão com o trecho apagado não aparece no histórico?

O histórico de versões do Google Docs não registra cada tecla digitada. Alguns motivos explicam por que um estado intermediário do texto some da lista:

  • Versões agrupadas: o painel junta edições próximas em blocos. A seta Expandir, ao lado de cada bloco, mostra as revisões internas;
  • Revisões mescladas: segundo a central de ajuda do Google, revisões podem ser mescladas de vez em quando. Nesse caso, o estado intermediário deixa de existir como versão separada;
  • Permissão insuficiente: só quem tem acesso de editor vê o histórico. Leitores e comentaristas precisam pedir permissão de edição ao dono do arquivo;
  • Exclusão muito rápida: um trecho digitado e apagado em poucos minutos pode nunca ter virado uma versão própria. Rascunhos em e-mails, mensagens ou outros apps passam a ser a única fonte de recuperação.

Como descobrir quem apagou um trecho no Google Docs?

O histórico mostra o nome de cada editor ao lado das versões, e as alterações de cada pessoa aparecem em cores diferentes. Em documentos compartilhados, basta percorrer as versões até achar a que removeu o trecho.

Contas do Google Workspace nos planos Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus e Education Plus têm um atalho. Ao selecionar uma parte do texto, clicar com o botão direito e escolher Mostrar editores, uma janela lista quem mexeu naquela área e quando.

Como evitar perder trechos no Google Docs?

Alguns hábitos reduzem o risco de não encontrar a versão certa depois de um corte grande:

  • Desfazer logo após o erro: com o documento ainda aberto, Ctrl + Z (Cmd + Z no Mac) reverte a exclusão sem passar pelo histórico;
  • Nomear versões antes de grandes cortes: no histórico, o caminho é Mais > Nomear esta versão. Versões nomeadas não são mescladas, e cada documento aceita até 40 delas;
  • Filtrar o painel: a chave Mostrar apenas versões nomeadas reduz a lista aos marcos salvos e agiliza a busca;
  • Evitar a exclusão de histórico: donos de arquivos em contas pessoais podem usar Excluir histórico ou Excluir esta e versões anteriores. As duas ações apagam as versões sem nome de forma definitiva, sem opção de desfazer.

Perguntas frequentes

O Ctrl + Z recupera texto apagado depois de fechar o documento?

O Desfazer atua sobre as ações feitas com o documento aberto. Depois de fechar ou recarregar a página, o caminho para recuperar o trecho é o histórico de versões.

Dá para ver o histórico de versões do Google Docs no celular?

Não. A central de ajuda do Google orienta abrir o documento em docs.google.com, no computador, para consultar o histórico. Os apps para Android e iPhone não exibem a função.

Preciso ser dono do arquivo para recuperar uma versão?

Não. Basta ter permissão de editor para ver, copiar e restaurar versões. A exclusão do histórico fica restrita ao dono do arquivo.

Restaurar uma versão apaga o que escrevi depois?

O documento volta ao estado da versão escolhida, e o texto incluído depois sai do arquivo em uso. Para preservar as edições, copie só o trecho perdido ou faça uma cópia da versão antiga.

O histórico de versões funciona no Planilhas e no Apresentações?

Sim. O recurso vale para Documentos, Planilhas, Apresentações e Vids. No Planilhas, o limite é de 15 versões nomeadas por arquivo.

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