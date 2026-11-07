Como recuperar um trecho apagado no Google Docs sem perder as edições seguintes

Apagar um parágrafo por engano no Google Docs e só perceber depois de várias edições não exige desfazer o trabalho. O histórico de versões do editor guarda estados anteriores do arquivo, com o horário de cada edição e o nome de quem a fez, e permite copiar apenas o trecho excluído de volta para o documento atual.

A recuperação depende de dois cuidados: usar o navegador do computador, já que os apps para Android e iPhone não exibem o histórico, e evitar o botão Restaurar esta versão, que troca o documento inteiro pela versão escolhida.

Como recuperar um trecho apagado no Google Docs sem perder edições?

O método mais rápido é copiar o conteúdo direto da tela do histórico. Funciona bem para frases e parágrafos curtos:

Abra o documento no navegador do computador; Clique em Arquivo > Histórico de versões > Ver histórico de versões ou no ícone de Última edição, no canto superior direito. O atalho Ctrl + Alt + Shift + H (Cmd + Option + Shift + H no Mac) abre o mesmo painel; No painel à direita, clique nas versões, da mais recente para a mais antiga, até encontrar uma em que o trecho ainda aparece; Selecione o trecho com o mouse e copie com Ctrl + C (Cmd + C no Mac); Clique na seta Voltar, no canto superior esquerdo, para retornar ao documento atual; Posicione o cursor no ponto certo e cole com Ctrl + V (Cmd + V no Mac).

Com a opção Mostrar alterações ativada no rodapé do painel, o texto excluído aparece riscado e o texto incluído aparece em cor. O recurso ajuda a localizar a versão exata em documentos longos.

Como fazer uma cópia da versão anterior do documento?

Para trechos longos ou com tabelas e imagens, a alternativa é gerar um arquivo separado a partir da versão antiga. O documento original continua como está:

Abra o histórico de versões; No painel da direita, localize a versão que ainda tem o conteúdo perdido; Clique no ícone de três pontos (Mais) ao lado dela e escolha Fazer uma cópia; Dê um nome ao arquivo, como "Relatório — antes da exclusão", e escolha a pasta de destino; Marque Compartilhar com as mesmas pessoas, se for o caso, e clique em OK.

A cópia abre como um documento independente. Com as duas janelas lado a lado, basta copiar o trecho da versão antiga e colar no arquivo principal.

Quando as diferenças entre os dois arquivos são muitas, o menu Ferramentas > Comparar documentos gera um terceiro arquivo com todas as alterações marcadas.

Quando usar a opção "Restaurar esta versão"?

A restauração devolve o documento ao estado da versão escolhida. Tudo o que foi escrito depois dela sai do arquivo em uso, inclusive as correções feitas por outros colaboradores.

Por isso, a opção só faz sentido quando a exclusão foi a última alteração relevante ou quando a intenção é descartar as edições posteriores. Para restaurar, abra o histórico, escolha a versão anterior, clique em Restaurar esta versão no topo da tela e confirme em Restaurar.

Por que a versão com o trecho apagado não aparece no histórico?

O histórico de versões do Google Docs não registra cada tecla digitada. Alguns motivos explicam por que um estado intermediário do texto some da lista:

Versões agrupadas: o painel junta edições próximas em blocos. A seta Expandir , ao lado de cada bloco, mostra as revisões internas;

o painel junta edições próximas em blocos. A seta , ao lado de cada bloco, mostra as revisões internas; Revisões mescladas: segundo a central de ajuda do Google, revisões podem ser mescladas de vez em quando. Nesse caso, o estado intermediário deixa de existir como versão separada;

segundo a central de ajuda do Google, revisões podem ser mescladas de vez em quando. Nesse caso, o estado intermediário deixa de existir como versão separada; Permissão insuficiente: só quem tem acesso de editor vê o histórico. Leitores e comentaristas precisam pedir permissão de edição ao dono do arquivo;

só quem tem acesso de editor vê o histórico. Leitores e comentaristas precisam pedir permissão de edição ao dono do arquivo; Exclusão muito rápida: um trecho digitado e apagado em poucos minutos pode nunca ter virado uma versão própria. Rascunhos em e-mails, mensagens ou outros apps passam a ser a única fonte de recuperação.

Como descobrir quem apagou um trecho no Google Docs?

O histórico mostra o nome de cada editor ao lado das versões, e as alterações de cada pessoa aparecem em cores diferentes. Em documentos compartilhados, basta percorrer as versões até achar a que removeu o trecho.

Contas do Google Workspace nos planos Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus e Education Plus têm um atalho. Ao selecionar uma parte do texto, clicar com o botão direito e escolher Mostrar editores, uma janela lista quem mexeu naquela área e quando.

Como evitar perder trechos no Google Docs?

Alguns hábitos reduzem o risco de não encontrar a versão certa depois de um corte grande:

Desfazer logo após o erro: com o documento ainda aberto, Ctrl + Z (Cmd + Z no Mac) reverte a exclusão sem passar pelo histórico;

com o documento ainda aberto, Ctrl + Z (Cmd + Z no Mac) reverte a exclusão sem passar pelo histórico; Nomear versões antes de grandes cortes: no histórico, o caminho é Mais > Nomear esta versão . Versões nomeadas não são mescladas, e cada documento aceita até 40 delas;

no histórico, o caminho é . Versões nomeadas não são mescladas, e cada documento aceita até 40 delas; Filtrar o painel: a chave Mostrar apenas versões nomeadas reduz a lista aos marcos salvos e agiliza a busca;

a chave reduz a lista aos marcos salvos e agiliza a busca; Evitar a exclusão de histórico: donos de arquivos em contas pessoais podem usar Excluir histórico ou Excluir esta e versões anteriores. As duas ações apagam as versões sem nome de forma definitiva, sem opção de desfazer.