Como recuperar um trecho apagado no Google Docs sem perder as edições seguintes

Google Docs: histórico de versões guarda estados anteriores do documento e permite resgatar parágrafos excluídos (Reprodução/Thinkstock)
Colaboradora
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 08h30.
O histórico de versões do Google Docs permite recuperar um trecho apagado sem desfazer as edições seguintes: basta copiar o conteúdo de uma versão antiga e colá-lo no documento atual. O procedimento é feito no navegador do computador. A opção “Restaurar esta versão” substitui o documento inteiro e exige cuidado para não perder alterações posteriores.
Apagar um parágrafo por engano no Google Docs e só perceber depois de várias edições não exige desfazer o trabalho. O histórico de versões do editor guarda estados anteriores do arquivo, com o horário de cada edição e o nome de quem a fez, e permite copiar apenas o trecho excluído de volta para o documento atual.
A recuperação depende de dois cuidados: usar o navegador do computador, já que os apps para Android e iPhone não exibem o histórico, e evitar o botão Restaurar esta versão, que troca o documento inteiro pela versão escolhida.
O método mais rápido é copiar o conteúdo direto da tela do histórico. Funciona bem para frases e parágrafos curtos:
Com a opção Mostrar alterações ativada no rodapé do painel, o texto excluído aparece riscado e o texto incluído aparece em cor. O recurso ajuda a localizar a versão exata em documentos longos.
Para trechos longos ou com tabelas e imagens, a alternativa é gerar um arquivo separado a partir da versão antiga. O documento original continua como está:
A cópia abre como um documento independente. Com as duas janelas lado a lado, basta copiar o trecho da versão antiga e colar no arquivo principal.
Quando as diferenças entre os dois arquivos são muitas, o menu Ferramentas > Comparar documentos gera um terceiro arquivo com todas as alterações marcadas.
A restauração devolve o documento ao estado da versão escolhida. Tudo o que foi escrito depois dela sai do arquivo em uso, inclusive as correções feitas por outros colaboradores.
Por isso, a opção só faz sentido quando a exclusão foi a última alteração relevante ou quando a intenção é descartar as edições posteriores. Para restaurar, abra o histórico, escolha a versão anterior, clique em Restaurar esta versão no topo da tela e confirme em Restaurar.
O histórico de versões do Google Docs não registra cada tecla digitada. Alguns motivos explicam por que um estado intermediário do texto some da lista:
O histórico mostra o nome de cada editor ao lado das versões, e as alterações de cada pessoa aparecem em cores diferentes. Em documentos compartilhados, basta percorrer as versões até achar a que removeu o trecho.
Contas do Google Workspace nos planos Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus e Education Plus têm um atalho. Ao selecionar uma parte do texto, clicar com o botão direito e escolher Mostrar editores, uma janela lista quem mexeu naquela área e quando.
Alguns hábitos reduzem o risco de não encontrar a versão certa depois de um corte grande:
O Desfazer atua sobre as ações feitas com o documento aberto. Depois de fechar ou recarregar a página, o caminho para recuperar o trecho é o histórico de versões.
Não. A central de ajuda do Google orienta abrir o documento em docs.google.com, no computador, para consultar o histórico. Os apps para Android e iPhone não exibem a função.
Não. Basta ter permissão de editor para ver, copiar e restaurar versões. A exclusão do histórico fica restrita ao dono do arquivo.
O documento volta ao estado da versão escolhida, e o texto incluído depois sai do arquivo em uso. Para preservar as edições, copie só o trecho perdido ou faça uma cópia da versão antiga.
Sim. O recurso vale para Documentos, Planilhas, Apresentações e Vids. No Planilhas, o limite é de 15 versões nomeadas por arquivo.