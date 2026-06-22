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Fase de grupos copa 2026

França x Iraque: jogo pela Copa do Mundo é suspenso pela chuva

Interrupção ocorre no intervalo após alerta de tempestade com raios na Filadélfia

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 19h21.

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A partida entre França e Iraque desta segunda-feira, 22, foi interrompida por causa de chuva no Lincoln Financial Field, em Filadélfia.

O confronto estava em andamento no intervalo quando a interrupção ocorreu, sem retorno das equipes ao gramado. Torcedores, jornalistas e equipes de apoio receberam orientação para se deslocar a áreas fechadas do estádio.

O jogo estava no intervalo, com a seleção francesa em vantagem por 1 a 0 após gol de Mbappé, e os atletas não retornaram ao gramado.

O protocolo do evento prevê retomada da partida em até 30 minutos após o alerta emitido no fim do primeiro tempo pelo árbitro.

Alertas meteorológicos registraram chuva e presença de raios na região de Filadélfia, no estado da Pensilvânia. A entrada de torcedores no estádio também sofreu atraso de 40 minutos em função das condições climáticas.

Protocolos nos Estados Unidos para eventos esportivos ao ar livre

Nos Estados Unidos, eventos esportivos ao ar livre seguem regras específicas para situações com presença de raios. A organização pode ativar o protocolo de segurança da Fifa, que autoriza a interrupção da partida em qualquer momento, sem considerar placar ou tempo de jogo.

A suspensão ocorre sempre que há detecção de raio ou quando o som de trovão é registrado nas proximidades do estádio.

Quando um raio ocorre em um raio de aproximadamente 13 quilômetros do local do evento, a partida permanece suspensa por no mínimo 30 minutos, com reinício da contagem sempre que nova ocorrência é registrada na mesma área.

O sistema mantém ciclos de interrupção até a passagem completa da instabilidade meteorológica na região.

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