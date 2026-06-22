Jordânia x Argélia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Repórter
Publicado em 22 de junho de 2026 às 21h01.
Última atualização em 23 de junho de 2026 às 06h28.
O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Jordânia e Argélia, apontando favoritismo da seleção argelina no jogo desta terça-feira, 23 de junho, pelo Grupo J.
Em termos gerais, a Argélia aparece com 50,0% de chance de vitória contra 25,7% da Jordânia, enquanto o empate tem 24,3% de probabilidade.
O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 11,4% de probabilidade.
Em seguida aparecem vitória argelina por 1 a 2 com 9,1%, vitória argelina por 0 a 1 com 10,2%, vitória argelina por 0 a 2 com 8,5% e vitória da Jordânia por 2 a 0 com 3,9%.
O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.