Jordânia x Argélia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Jordânia e Argélia, apontando favoritismo da seleção argelina no jogo desta terça-feira, 23 de junho, pelo Grupo J.

Em termos gerais, a Argélia aparece com 50,0% de chance de vitória contra 25,7% da Jordânia, enquanto o empate tem 24,3% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 11,4% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória argelina por 1 a 2 com 9,1%, vitória argelina por 0 a 1 com 10,2%, vitória argelina por 0 a 2 com 8,5% e vitória da Jordânia por 2 a 0 com 3,9%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.