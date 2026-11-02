Trump diz que acordo com o Irã 'pode acontecer' após avanço nas negociações

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 2, que um acordo com o Irã "pode acontecer", após Teerã revelar a existência de negociações indiretas com Washington.

Em publicação na rede social Truth Social, ele afirmou que o governo iraniano deseja alcançar um entendimento "o mais rápido possível" e relacionou a queda nos preços do petróleo à expectativa de redução das tensões entre os dois países.

"Os preços do petróleo estão despencando, quase 10 dólares por barril, um recorde, porque as pessoas sentem que não haverá uma guerra com o Irã. O Irã quer um acordo o mais rápido possível. Isso pode acontecer!", escreveu na postagem.

A declaração ocorre em meio a uma nova tentativa de aproximação diplomática entre Washington e Teerã, após meses de tensões e impasses.

O vice-presidente americano, JD Vance, também demonstrou otimismo, e afirmou que os dois governos conseguiram avançar nas conversas.

"O presidente e eu nos sentimos bastante confiantes em relação à perspectiva de alcançar potencialmente um acordo negociado", declarou Vance, em coletiva a jornalistas.

"Sem dúvida, conseguimos alguns avanços. Vamos ver se podemos avançar ainda mais", acrescentou, sem detalhar quais pontos foram discutidos.

Como estão as negociações entre EUA e Irã

As declarações de Trump e Vance foram feitas depois que o governo iraniano revelou a existência de negociações indiretas com os Estados Unidos, em uma tentativa de encontrar uma saída diplomática para o conflito.

As conversas ocorrem com a participação de mediadores internacionais, entre eles o Catar, que atua na aproximação entre os dois governos.

Apesar dos sinais de otimismo, Washington e Teerã ainda enfrentam divergências sobre as condições para um entendimento.

Entre os principais impasses estão o programa nuclear iraniano, as sanções econômicas impostas pelo governo americano e as condições para a reabertura do estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte mundial de petróleo.

O Irã condiciona a reabertura da passagem marítima ao atendimento de exigências econômicas e militares, incluindo o alívio das sanções americanas.

A possibilidade de um acordo também repercutiu no mercado internacional de petróleo. O petróleo Brent para janeiro despencou 7,6%, com perda de 8,6 dólares, e encerrou o pregão cotado a 104 dólares por barril na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.

*Matéria em atualização, com informações da AFP.