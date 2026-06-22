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Fase de grupos copa 2026

França x Iraque: jogo sofre atraso por alerta de mau tempo na Filadélfia

Abertura de portões é adiada e Fan Fest é suspensa após alerta de mau tempo nos Estados Unidos

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 16h58.

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O jogo entre França e Iraque, nesta segunda-feira, às 18h (de Brasília), entrou em alerta por causa da previsão de mau tempo na Filadélfia, nos Estados Unidos.

A partida está programada para ocorrer no Lincoln Financial Field, mas a abertura dos portões sofreu atraso por causa das condições climáticas registradas na região. A liberação ao público foi confirmada posteriormente, após avaliação das condições de segurança no entorno do estádio.

A Fan Fest realizada na cidade teve encerramento antecipado e não funcionou pelo restante do dia. A previsão de chuvas intensas e tempestades na região da Filadélfia levou organizadores, atletas e comissão técnica da França a permanecer em estado de atenção para o confronto contra o Iraque.

O principal ponto de monitoramento envolve a possibilidade de descargas elétricas próximas à arena. O protocolo da FIFA World Cup 2026 prevê interrupção imediata das partidas quando raios são detectados em um raio aproximado de 13 quilômetros do estádio. Em caso de paralisação, jogadores seguem para os vestiários e inicia-se uma contagem de 30 minutos, com retomada condicionada à ausência de novos registros de atividade elétrica. Cada nova detecção reinicia o cronômetro.

Os alertas climáticos se repetem ao longo da competição, com registros de calor intenso em diferentes sedes e tempestades recorrentes na costa leste dos Estados Unidos, o que impacta a programação das partidas.

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