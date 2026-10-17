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Dia da Música Popular Brasileira: veja os 15 discos de MPB mais vendidos da história

Celebrada em 17 de outubro, a data homenageia a música brasileira e relembra a trajetória de artistas que marcaram gerações

Dia da Música Popular Brasileira: data homenageia uma das expressões culturais mais representativas do país (Magnific)

Dia da Música Popular Brasileira: data homenageia uma das expressões culturais mais representativas do país (Magnific)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 06h00.

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A música brasileira é marcada pela diversidade de ritmos, estilos e artistas que atravessam gerações, do samba e da bossa nova ao rock, ao sertanejo e à MPB contemporânea. Para celebrar essa riqueza cultural, o calendário nacional reserva o dia 17 de outubro ao Dia da Música Popular Brasileira (MPB), data que homenageia a produção musical do país e a contribuição de seus compositores e intérpretes para a cultura nacional.

Qual é a origem do Dia da Música Popular Brasileira?

A escolha do dia é uma homenagem à compositora, pianista e regente Chiquinha Gonzaga, nascida em 17 de outubro de 1847. Considerada uma das pioneiras da música popular brasileira, ela rompeu barreiras sociais e de gênero ao construir uma carreira artística em um período em que a presença feminina nesse meio enfrentava grandes restrições.

Compositora Chiquinha Gonzaga é a homenageada da 51ª Ocupação do Itaú Cultural. (Itaú Cultural/IMS/Reprodução)

A data foi instituída oficialmente pela Lei nº 12.624, de 9 de maio de 2012, que estabeleceu o Dia Nacional da Música Popular Brasileira em 17 de outubro.

A ocasião também é uma oportunidade de observar como a música brasileira se transformou ao longo das décadas e como alguns álbuns entraram para a história do mercado fonográfico nacional.

Um ranking da revista Rolling Stone, publicado em julho de 2026, mapeou os discos brasileiros mais vendidos de todos os tempos. Veja quais são:

Os 15 discos brasileiros mais vendidos da história

  1. "Xou da Xuxa 3" - Xuxa (1988): mais de 5 milhões de cópias;
  2. "Músicas para Louvar ao Senhor" - Padre Marcelo Rossi (1998): 3,33 milhões de cópias;
  3. "Xegundo Xou da Xuxa" - Xuxa (1987): 3,2 milhões de cópias;
  4. "Mamonas Assassinas" - Mamonas Assassinas (1995): 3 milhões de cópias;
  5. "Rádio Pirata ao Vivo" - RPM (1986): 3 milhões de cópias;
  6. "Quatro Estações: O Show" - Sandy & Júnior (2000): 3 milhões de cópias;
  7. "As Quatro Estações" - Sandy & Junior (1999): 2,8 milhões de cópias;
  8. "É o Tchan do Brasil" - É o Tchan! (1997): 2,7 milhões de cópias;
  9. "As Quatro Estações" - Legião Urbana (1989): 2,6 milhões de cópias;
  10. "A Turma do Balão Mágico" - Turma do Balão Mágico (1984): 2,5 milhões de cópias;
  11. "Terra Samba ao Vivo e a Cores" - Terra Samba (1998): 2,45 milhões de cópias;
  12. "Na Cabeça e na Cintura" - É o Tchan! (1996): 2,3 milhões de cópias;
  13. "Roupa Nova" - Roupa Nova (1985): 2,2 milhões de cópias;
  14. "Tribalistas" - Tribalistas (2002): 2,1 milhões de cópias;
  15. "Roberto Carlos" - Roberto Carlos (1977): 2 milhões de cópias.

Como os números de vendas foram calculados?

Os números apresentados no ranking devem ser considerados estimativas, e não uma contagem definitiva de todas as unidades comercializadas. Ao longo da história da indústria fonográfica brasileira, os dados de vendas foram registrados de maneiras diferentes, e nem todos os lançamentos contam com informações completas e facilmente verificáveis.

Por isso, o levantamento utiliza como referência certificações da Pro-Música Brasil (antiga ABPD), além de informações fornecidas por gravadoras, reportagens publicadas na época e estimativas históricas.

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