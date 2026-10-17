Dia da Música Popular Brasileira: veja os 15 discos de MPB mais vendidos da história

Dia da Música Popular Brasileira: data homenageia uma das expressões culturais mais representativas do país (Magnific)
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Publicado em 17 de outubro de 2026 às 06h00.
A música brasileira é marcada pela diversidade de ritmos, estilos e artistas que atravessam gerações, do samba e da bossa nova ao rock, ao sertanejo e à MPB contemporânea. Para celebrar essa riqueza cultural, o calendário nacional reserva o dia 17 de outubro ao Dia da Música Popular Brasileira (MPB), data que homenageia a produção musical do país e a contribuição de seus compositores e intérpretes para a cultura nacional.
A escolha do dia é uma homenagem à compositora, pianista e regente Chiquinha Gonzaga, nascida em 17 de outubro de 1847. Considerada uma das pioneiras da música popular brasileira, ela rompeu barreiras sociais e de gênero ao construir uma carreira artística em um período em que a presença feminina nesse meio enfrentava grandes restrições.
A data foi instituída oficialmente pela Lei nº 12.624, de 9 de maio de 2012, que estabeleceu o Dia Nacional da Música Popular Brasileira em 17 de outubro.
A ocasião também é uma oportunidade de observar como a música brasileira se transformou ao longo das décadas e como alguns álbuns entraram para a história do mercado fonográfico nacional.
Um ranking da revista Rolling Stone, publicado em julho de 2026, mapeou os discos brasileiros mais vendidos de todos os tempos. Veja quais são:
Os números apresentados no ranking devem ser considerados estimativas, e não uma contagem definitiva de todas as unidades comercializadas. Ao longo da história da indústria fonográfica brasileira, os dados de vendas foram registrados de maneiras diferentes, e nem todos os lançamentos contam com informações completas e facilmente verificáveis.
Por isso, o levantamento utiliza como referência certificações da Pro-Música Brasil (antiga ABPD), além de informações fornecidas por gravadoras, reportagens publicadas na época e estimativas históricas.