Temporada da F1 começa hoje; veja horário e onde assistir ao primeiro treino

A Fórmula 1 abre a temporada 2026 neste fim de semana com o GP da Austrália, no circuito de Albert Park, em Melbourne, marcando a primeira etapa do ano quase três meses após o encerramento do último campeonato. Hoje, dia 5, os pilotos abrem a programação com o primeiro treino Livre, às 22h30, com transmissão no SporTV, Globoplay e F1TV Pro.

Que horas é o 1º treino livre hoje do GP da Austrália?

O primeiro treino Livre acontece nesta quinta feira, 5, às 22h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao 1º treino livre do GP da Austrália?

O primeiro treino livre dessa temporada na Fórmula 1 terá transmissão pela SporTV. Para quem prefere streaming, também terá como opção o Globoplay e F1TV Pro.

Globo volta a transmitir a Fórmula 1

A transmissão da Fórmula 1 no Brasil vai passar por uma virada em 2026: depois do Grupo Band ter assumido os direitos entre de 2021 a 2025, o Grupo Globo volta a exibir a F1 em um acordo multianual de 2026 a 2028.

O pacote prevê presença em TV Globo, SporTV e Globoplay, com todas as sessões disponíveis nas plataformas do grupo, enquanto a TV aberta terá um recorte maior de GPs ao longo do calendário.

Essa volta tem peso histórico pois a Globo foi a casa tradicional da F1 por décadas. A própria Fórmula 1, ao anunciar o acordo, destacou que a emissora havia mantido os direitos por mais de 40 anos até 2020, período que ajudou a formar gerações de fãs no país e consolidou a cobertura como parte da cultura esportiva brasileira.

Audi assume vaga da Sauber na Fórmula 1

A temporada também inaugura uma nova fase na Fórmula 1 com a entrada oficial da Audi. A montadora alemã chega ao grid como equipe de fábrica ao transformar a estrutura da Sauber, equipe do piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, em seu time oficial com o carro desenvolvido e construído na sede de Hinwil, na Suíça.

A montadora alemã passa a fornecer seu próprio motor dentro do novo regulamento técnico, com a unidade de potência sendo produzida em Neuburg, na Alemanha, onde o projeto já vinha sendo tocado antes mesmo da estreia. O plano ganhou ainda mais força quando a equipe decidiu ampliar o compromisso e avançar para a compra de 100% da Sauber Holding AG, consolidando o controle total da operação antes do início da era 2026.

Na reta final da preparação, a marca já atingiu um marco técnico importante ao realizar o primeiro “fire up” do carro de 2026, com a unidade Audi instalada no chassi pela primeira vez, sinal de que o projeto entrou na fase prática de integração entre motor e carro.

Programação completa do GP da Austrália

Além do primeiro treino livre, o cronograma segue assim: