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Mais de 300 mil empresas chinesas já negociam com países do BRICS

O número cresceu 8,8% em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas da China

China2Brazil
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Agência

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 18h29.

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Mais de 300 mil empresas chinesas realizaram operações de importação ou exportação com os demais países do BRICS em 2025, marca alcançada pela primeira vez. O número cresceu 8,8% em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas da China.

No mesmo período, o comércio entre a China e os demais integrantes do grupo chegou a RMB 7,47 trilhões, alta de 3,4% na comparação anual. Esse volume representou 16,4% de todo o comércio exterior chinês em 2025.

Os dados foram apresentados nesta terça-feira (8), durante a 26ª Feira Internacional de Investimento e Comércio da China (CIFIT).

Na ocasião, a alfândega chinesa também divulgou o Índice de Comércio entre a China e os demais países do BRICS, criado para acompanhar a evolução dessas relações comerciais.

O indicador chegou a 334,14 pontos em 2025, crescimento de 32,64 pontos em relação a 2024 e décimo avanço anual consecutivo desde o início da série.

O índice usa 2009 como ano-base e considera quatro dimensões: escala comercial, estrutura do comércio, inovação e potencial de crescimento.

Em 2025, os indicadores dessas quatro áreas ficaram em 295,31 pontos para escala, 188,15 para estrutura, 396,24 para inovação e 456,88 para potencial comercial.

Segundo a Administração Geral das Alfândegas, o índice continuará sendo divulgado regularmente para acompanhar a evolução das trocas entre a China e os demais países do BRICS e servir de referência para empresas e formuladores de políticas comerciais.

Acompanhe tudo sobre:Brics

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