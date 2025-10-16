Esporte

Fluminense x Juventude: onde assistir, horário e possíveis escalações

O tricolor das Laranjeiras quer uma vaga direta para a Libertadores; já os gaúchos buscam sair da zona do rebaixamento

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14h49.

Na luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores, o Fluminense recebe o Juventude nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio do Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O Fluminense, comandado por Luis Zubeldía, ocupa a 7ª colocação, com 38 pontos, e vem de uma derrota por 2 a 1 para o Mirassol, fora de casa.

O Juventude, por outro lado, vive momento delicado na competição. A equipe gaúcha está na 19ª posição, com 23 pontos, cinco a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time vem de uma goleada de 4 a 1 sofrida contra o Palmeiras.

📺 Onde assistir Ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo:

  • Amazon Prime Video (streaming)

🧤 Prováveis escalações

🔵 Fluminense

O time carioca não deve contar com Paulo Henrique Ganso, que está em transição física. Já Serna, convocado pela seleção colombiana, é dúvida para o confronto.

Escalação provável do Fluminense:
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Acosta; Canobbio, John Kennedy e Keno (Soteldo).

🟢 Juventude

O Juventude terá cinco desfalques confirmados:
Rodrigo Sam (suspenso), Wilker Ángel, Natã, Luan Freites e Gabriel Verón (lesionados).
Mandaca retorna de suspensão e pode ser titular.

Escalação provável do Juventude:
Jandrei; Abner, Bernardo, Marcelo Hermes e Igor Formiga; Reginaldo, Jádson e Juan Sforza; Caíque Gonçalves, Ênio e Gilberto.

Arbitragem

  • Árbitro principal: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
  • Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Fernanda Kruger (MT)
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Fluminense Brasileirão

