Fluminense x Juventude: onde assistir, horário e possíveis escalações

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14h49.
Na luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores, o Fluminense recebe o Juventude nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio do Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
O Fluminense, comandado por Luis Zubeldía, ocupa a 7ª colocação, com 38 pontos, e vem de uma derrota por 2 a 1 para o Mirassol, fora de casa.
O Juventude, por outro lado, vive momento delicado na competição. A equipe gaúcha está na 19ª posição, com 23 pontos, cinco a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time vem de uma goleada de 4 a 1 sofrida contra o Palmeiras.
A partida será transmitida ao vivo pelo:
O time carioca não deve contar com Paulo Henrique Ganso, que está em transição física. Já Serna, convocado pela seleção colombiana, é dúvida para o confronto.
Escalação provável do Fluminense:
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Acosta; Canobbio, John Kennedy e Keno (Soteldo).
O Juventude terá cinco desfalques confirmados:
Rodrigo Sam (suspenso), Wilker Ángel, Natã, Luan Freites e Gabriel Verón (lesionados).
Mandaca retorna de suspensão e pode ser titular.
Escalação provável do Juventude:
Jandrei; Abner, Bernardo, Marcelo Hermes e Igor Formiga; Reginaldo, Jádson e Juan Sforza; Caíque Gonçalves, Ênio e Gilberto.