Fluminense x Juventude: onde assistir, horário e possíveis escalações

Na luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores, o Fluminense recebe o Juventude nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio do Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O Fluminense, comandado por Luis Zubeldía, ocupa a 7ª colocação, com 38 pontos, e vem de uma derrota por 2 a 1 para o Mirassol, fora de casa.

O Juventude, por outro lado, vive momento delicado na competição. A equipe gaúcha está na 19ª posição, com 23 pontos, cinco a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time vem de uma goleada de 4 a 1 sofrida contra o Palmeiras.

📺 Onde assistir Ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo:

Amazon Prime Video (streaming)

🧤 Prováveis escalações

🔵 Fluminense

O time carioca não deve contar com Paulo Henrique Ganso, que está em transição física. Já Serna, convocado pela seleção colombiana, é dúvida para o confronto.

Escalação provável do Fluminense:

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Acosta; Canobbio, John Kennedy e Keno (Soteldo).

🟢 Juventude

O Juventude terá cinco desfalques confirmados:

Rodrigo Sam (suspenso), Wilker Ángel, Natã, Luan Freites e Gabriel Verón (lesionados).

Mandaca retorna de suspensão e pode ser titular.

Escalação provável do Juventude:

Jandrei; Abner, Bernardo, Marcelo Hermes e Igor Formiga; Reginaldo, Jádson e Juan Sforza; Caíque Gonçalves, Ênio e Gilberto.

Arbitragem