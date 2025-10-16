Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações

Vitória e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, no Barradão, em clássico válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Este será o Ba-Vi de número 504 e o 30º consecutivo sem torcida visitante.

O confronto marca um duelo de opostos na tabela. O Vitória luta contra o rebaixamento e ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos. A equipe soma quatro derrotas e uma vitória nos últimos cinco jogos.

Já o Bahia está em boa fase e aparece na 6ª posição, com 43 pontos. Nos últimos cinco jogos, o Tricolor tem duas vitórias, um empate e duas derrotas.

📺 Onde assistir ao vivo

A transmissão do clássico será feita pelos seguintes canais:

Sportv (TV fechada)

(TV fechada) Premiere (pay-per-view)

🧤 Prováveis escalações

🔴 Vitória

O Rubro-Negro terá dois retornos e duas ausências para o Ba-Vi.

Renzo López e Ramon voltam de suspensão.

Lucas Halter e Carlinhos estão fora após receberem cartão vermelho.

Escalação provável do Vitória:

Lucas Arcanjo; Cáceres, Zé Marcos, Camutanga e Ramon; Ronald, Baralhas e Matheuzinho; Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer.

🔵 Bahia

O Bahia tem desfalques importantes para o clássico.

Éverton Ribeiro passou por cirurgia e está fora.

Willian José e Gilberto estão suspensos.

Erick Pulga, Luciano Juba e Caio Alexandre devem seguir fora.

Por outro lado, o técnico Rogério Ceni pode contar com os retornos de João Paulo, Erick, Ruan Pablo e Ramos Mingo.

Escalação provável do Bahia:

Ronaldo; Arias, Gabriel Xavier, David Duarte (Ramos Mingo) e Igor Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Sanabria, Ademir e Tiago.

Arbitragem