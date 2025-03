Fluminense x Flamengo: onde assistir e horário da final do Campeonato Carioca

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo, 16, às 16h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela final do Campeonato Carioca e terá transmissão na Band, Globo, Sportv, Premiere e Canal GOAT.

O clássico Fla-Flu definirá o campeão estadual de 2024. O Flamengo chega embalado após uma boa campanha na fase anterior, enquanto o Fluminense busca o bicampeonato consecutivo. O confronto promete fortes emoções no Maracanã, com casa cheia para a decisão.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Flamengo hoje pela final do Carioca?

Como assistir online o jogo Fluminense x Flamengo hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.