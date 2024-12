Fluminense x Cuiabá: onde assistir e horário pelo Brasileirão

A partida entre Fluminense e Cuiabá acontece nesta terça-feira, 5 de dezembro, às 20h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido ao vivo no Sportv e Premiere.

O Fluminense entra em campo com o objetivo de conquistar pontos importantes para se manter na parte superior da tabela, enquanto o Cuiabá, brigando pela permanência na Série A, buscará surpreender o time carioca fora de casa.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x Cuiabá hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre **Fluminense e Cuiabá**, às 20h, terá transmissão ao vivo no **Sportv** e **Premiere**.

Como assistir online o jogo do Fluminense x Cuiabá hoje?

Você pode assistir à partida online pelo **Globoplay** (para assinantes do Sportv e Premiere).

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.