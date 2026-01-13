Ele entregava panfletos nas ruas — hoje faz bilhões de dólares com sua corretora de imóveis

Quando Ryan Serhant chegou a Nova York, ele não tinha um plano de carreira, tinha um objetivo. O jovem formado em teatro apostava que, se conseguisse vencer ali, venceria em qualquer lugar.

Anos depois, o improviso deu lugar a uma das trajetórias mais estratégicas do mercado imobiliário de luxo dos Estados Unidos.

Hoje, Serhant é CEO da SERHANT, corretora e empresa de mídia que movimentou mais de US$ 6 bilhões em vendas em 2025, negociando propriedades de altíssimo padrão para uma clientela bilionária. As informações foram retiradas da Fortune.

Panfletos, musculação e networking

Em um início marcado por trabalhos temporários e improviso financeiro, Serhant chegou a distribuir 500 panfletos por dia para uma academia de luxo em troca de acesso gratuito ao espaço e, mais importante, aos seus clientes.

Também atuou como modelo de mãos, faturando US$ 150 por hora. O dinheiro ajudou a financiar seus primeiros passos no setor imobiliário.

Mas mais do que a renda, esses trabalhos ofereceram uma oportunidade estratégica: acesso a pessoas e construção de relacionamentos. “Eu nunca quis dever favores a ninguém. Nunca quis um chefe que pudesse me contratar num dia e me demitir no outro. Eu queria construir algo por conta própria”, afirmou.

De corretor a executivo

A virada começou quando Serhant percebeu que não bastava vender apartamentos, era preciso vender uma ideia, uma imagem. “Desde o início, eu acreditava que a marca nunca seria sobre a propriedade, mas sim sobre a pessoa”, explicou.

Essa filosofia moldou toda a estrutura da empresa, que combina corretagem tradicional com produção de mídia e forte presença digital.

Mesmo no comando de uma operação que atua em mais de uma dúzia de estados, ele insiste em continuar vendendo pessoalmente. Entre as vendas recentes estão o apartamento de US$ 12 milhões de Andy Cohen, a casa de US$ 27,75 milhões comprada por Dave Portnoy na Flórida e a mansão de US$ 72 milhões em Palm Beach vendida a um investidor britânico.

A importância da gestão financeira e de pessoas

O crescimento da SERHANT mostra como a gestão estratégica de finanças e capital humano é essencial para escalar negócios em setores voláteis. Serhant se manteve próximo do “chão de fábrica”, mesmo como CEO, garantindo que decisões executivas fossem alinhadas com a realidade operacional. "Acho importante que CEOs nunca se afastem daquilo que os levou até lá", afirmou.

Esse modelo híbrido de liderança, que alia presença executiva com operação, tem sido um diferencial competitivo no mercado. O equilíbrio entre riscos e oportunidades, a diversificação da atuação (imobiliária, mídia, tecnologia) e a aposta constante em inovação financeira colocaram Serhant entre os principais nomes do setor nos EUA.

