Casa Branca nega que ordem para investigar Powell partiu de Trump

Porta-voz afirma que eventual apuração cabe ao Departamento de Justiça

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 10h23.

Última atualização em 13 de janeiro de 2026 às 10h28.

A Casa Branca afirmou nesta segunda-feira, 12, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deu qualquer ordem para que o Departamento de Justiça investigue o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, por supostas irregularidades nas obras de renovação da sede da instituição, em Washington.

Questionada sobre a possibilidade de Trump ter determinado a abertura de investigações contra Powell, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, respondeu de forma direta: “não”.

A declaração ocorre após Powell afirmar, na última sexta-feira, 9, que estaria sendo alvo de “intimidação” por parte do presidente e de integrantes do governo. A queixa foi feita depois de o Departamento de Justiça entregar uma intimação relacionada ao depoimento de Powell no Senado, em junho do ano passado, no qual tratou das reformas nos prédios do Fed.

Segundo o dirigente do banco central, a ameaça de uma acusação criminal estaria inserida no contexto de pressões do governo para que a instituição reduza de forma mais agressiva a taxa básica de juros nos Estados Unidos.

Leavitt afirmou que Trump tem o direito de criticar publicamente o presidente do Feds. “O presidente tem todo o direito de criticar o presidente do Federal Reserve. Ele tem direito à liberdade de expressão”, disse. Em seguida, acrescentou que Trump considera Powell “não competente” para o cargo.

“Quanto ao fato de Jerome Powell ser um criminoso ou não, essa é uma questão que cabe ao Departamento de Justiça”, concluiu a porta-voz.

O mandato de Powell à frente do Fed termina em maio, e a expectativa é que Trump anuncie ainda neste mês o nome de seu sucessor. As declarações do presidente sobre o processo de escolha têm provocado inquietação em relação à independência da autoridade monetária.

Em uma publicação recente, Trump afirmou que “qualquer um que discorde de mim nunca será presidente do Fed”. O presidente defende cortes mais profundos nos juros básicos, atualmente em uma faixa entre 3,5% e 3,75%, e afirma que a taxa deveria estar cerca de três pontos percentuais abaixo do nível atual.

Entre os principais cotados para substituir Powell estão o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, e o ex-governador do Federal Reserve Kevin Warsh.

*Com informações da EFE

