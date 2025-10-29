Fluminense x Ceará: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09h06.
Fluminense e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 19h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pelo Premiere.
O Fluminense chega embalado após vencer o Internacional por 1 a 0 na última rodada, também no Maracanã. Com 44 pontos, o Tricolor ocupa a sétima colocação na tabela e busca se aproximar do G-6 nesta reta final da Série A.
O Ceará, por sua vez, perdeu para o Atlético-MG fora de casa e segue tentando se afastar da zona de rebaixamento. Com 35 pontos, o Vozão aparece na 14ª posição e encara um adversário contra quem tem histórico equilibrado: em 26 confrontos, são sete vitórias cearenses, sete empates e 12 derrotas.
Este será o primeiro encontro entre os clubes desde 2022, quando o Ceará foi rebaixado. Em solo carioca, o Alvinegro nunca venceu: em 12 jogos, são cinco triunfos do Flu e sete empates.
O jogo desta quarta-feira, às 19h, entre Fluminense e Ceará terá transmissão ao vivo no Premiere.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, acessando a transmissão do canal Premiere.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Canobbio, John Kennedy e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.