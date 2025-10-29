Esporte

Fluminense x Ceará: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Fluminense x Ceará é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09h06.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Fluminense e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 19h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

O Fluminense chega embalado após vencer o Internacional por 1 a 0 na última rodada, também no Maracanã. Com 44 pontos, o Tricolor ocupa a sétima colocação na tabela e busca se aproximar do G-6 nesta reta final da Série A.

O Ceará, por sua vez, perdeu para o Atlético-MG fora de casa e segue tentando se afastar da zona de rebaixamento. Com 35 pontos, o Vozão aparece na 14ª posição e encara um adversário contra quem tem histórico equilibrado: em 26 confrontos, são sete vitórias cearenses, sete empates e 12 derrotas.

Este será o primeiro encontro entre os clubes desde 2022, quando o Ceará foi rebaixado. Em solo carioca, o Alvinegro nunca venceu: em 12 jogos, são cinco triunfos do Flu e sete empates.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Ceará hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, às 19h, entre Fluminense e Ceará terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo Fluminense x Ceará hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, acessando a transmissão do canal Premiere.

Prováveis escalações de Fluminense x Ceará

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Canobbio, John Kennedy e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosFluminense

Mais de Esporte

Swansea x Manchester City: onde assistir e horário pela Copa da Liga Inglesa

Jogos de hoje, quarta-feira, 29 de outubro, onde assistir ao vivo e horários

F1: GP de SP tem ingressos esgotados que podem chegar a quase R$ 20 mil

João Fonseca atinge feito que nem Rafael Nadal conseguiu

Mais na Exame

Brasil

Após megaoperação, moradores levam corpos para praça no Rio

Tecnologia

CEO da DE-CIX defende aliança atlântica para fazer a IA salvar vidas

Mercados

Fed deve cortar juros, Microsoft divulga balanço: o que move o mercado

Negócios

Startup gaúcha cria IA não tão comum — e vira alvo de bilionária francesa