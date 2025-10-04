Fluminense x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Fluminense recebe o Atlético-MG neste sábado, 4 de outubro, às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais Record, CazéTV e Premiere.

O Fluminense ainda não perdeu nos dois jogos sob o comando de Luis Zubeldía. O argentino estreou com vitória sobre o Botafogo, em partida que encerrou um longo e incômodo jejum (nove jogos) contra o rival carioca. Depois, empatou em 2 a 2 com o Sport, sofrendo gol no fim em partida com polêmicas de arbitragem.

Zubeldía, aliás, conta com retornos importantes. O primeiro deles é do zagueiro Thiago Silva, que desfalcou o Tricolor contra o Leão. O camisa 3 se recuperou de dores musculares e volta ao time titular. Já Samuel Xavier até entrou nos minutos finais contra o Sport, mas agora retorna à vaga entre os 11.

Por outro lado, segue sem contar com Nonato e Ganso, ainda no departamento médico do clube. Em oitavo, com 35 pontos, o Flu pode ganhar a posição do São Paulo e subir para sétimo em caso de vitória, se aproximando de uma vaga na Libertadores para 2026.

Com dois jogos de invencibilidade na competição, o Atlético-MG busca pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe comandada por Jorge Sampaoli surge na incômoda 14ª posição, com 29 pontos. Caso vença no Maracanã, ganharia pelo menos três posições – a depender, é claro, do restante da rodada.

Para o confronto, portanto, Sampaoli vai contar com retornos importantes. Everson, Junior Alonso, Guilherme Arana e Hulk cumpriram suspensão na última partida e retornam ao time titular. Por outro lado, o zagueiro Lyanco fica fora pelo acúmulo de três cartões amarelos.

Prováveis Escalações:

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía):

Fábio;

Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê;

Martinelli, Hércules e Lucho Acosta;

Serna, Canobbio e Cano.

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli):

Everson;

Natanael (Saravia), Ivan Román, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana (Caio);

Alan Franco e Igor Gomes;

Gustavo Scarpa, Bernard e Hulk.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Fluminense e Atlético-MG, neste sábado, 4 de outubro, terá transmissão ao vivo pelos canais Record, CazéTV e Premiere.

Como assistir online o jogo do Fluminense hoje?

Você pode assistir à partida online pelos serviços de streaming CazéTV e Premiere.