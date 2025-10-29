Racing x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Repórter
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09h21.
Racing e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. O confronto terá transmissão ao vivo pela Globo, ge TV e Paramount+.
Na partida de ida, o Flamengo venceu por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Jorge Carrascal, e agora joga pelo empate para avançar à final. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Quem passar enfrentará o vencedor da outra semifinal entre Palmeiras e LDU, que joga a decisão da vaga na quinta-feira, 30.
O Racing, que precisa vencer por pelo menos 1 a 0 para levar a disputa para os pênaltis ou por dois gols para se classificar diretamente, fará mudanças em relação ao primeiro jogo. Sosa, que sofreu fratura no rosto, foi operado e está fora; ele será substituído por Nardoni. O técnico Gustavo Costas também estuda a possibilidade de colocar dois centroavantes, com Martínez e Balboa, e deve adotar uma postura mais ofensiva.
Por outro lado, o Flamengo chegou a Buenos Aires no dia 27 de outubro e realizou o único treino no CT do Defensa y Justicia. A grande dúvida do técnico Filipe Luís está no comando de ataque, com Bruno Henrique e Gonzalo Plata disputando a vaga de centroavante, já que Pedro segue fora por lesão.
O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre Racing e Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo, ge TV e Paramount+.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, ge e Paramount+.
Racing: Cambeses; Martirena (Mura), Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Nardoni, Zuculini e Almendra; Solari, Conechny e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata (Bruno Henrique) e Carrascal. Técnico: Filipe Luís.