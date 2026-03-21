Everton X Chealsea: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League?

Everton X Chealsea: clubes se enfrentam neste sábado
Publicado em 21 de março de 2026 às 06h03.
Everton e Chelsea se enfrentam neste sábado, 21, pela Premier League.
O duelo, no Hill Dickinson Stadium, é válido pela 31ª rodada. O Everton soma 43 pontos e ocupa a 8ª posição, enquanto o Chelsea está no G-6, com vantagem de cinco pontos sobre o adversário.
A equipe comandada por David Moyes busca encurtar a distância na tabela e manter a disputa por vaga em competições europeias. Já o Chelsea chega pressionado após quatro derrotas consecutivas, incluindo eliminação na Champions League e revés recente no campeonato nacional.
A partida acontece às 14h30, neste sábado, 21.
O jogo entre Everton e Chelsea será transmitido pelo Disney+ (streaming).
Pickford; O'Brien, Branthwaite, Keane e Mykolenko; Garner e Gueye; Armstrong, Dewsbury-Hall e Ndiaye; Barry.
Técnico: David Moyes
Sanchez; Gusto, Fofana, Badiashile e Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Palmer e Garnacho; João Pedro.
Técnico: Liam Rosenior