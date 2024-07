Flamengo x Palmeiras: horário e onde assistir pela Copa do Brasil

Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 31, às 20h, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil e terá transmissão no Prime Video.

O Flamengo vem de uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro e busca continuar sua boa fase na Copa do Brasil. O time rubro-negro contará com o apoio de sua torcida no Maracanã para tentar garantir uma vantagem no jogo de ida das oitavas. Por outro lado, o Palmeiras entra em campo determinado a defender seu título e avançar para as quartas de final.

Onde assistir ao vivo o jogo entre Flamengo e Palmeiras hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta quarta-feira, 31, às 20h, entre Flamengo e Palmeiras terá transmissão ao vivo no Prime Video.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.