Flamengo x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

O Flamengo recebe o Fluminense neste domingo, 11, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o quarto Fla-Flu de 2026.

Situação do Flamengo

O time de Leonardo Jardim tenta retomar o caminho das vitórias para se manter na liderança. Na rodada anterior, empatou por 2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro, após abrir vantagem no placar e ser alcançado na reta final.

Situação do Fluminense

Comandado por Marcão, o Fluminense vem de goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba, no Maracanã, com três gols de Savarino. O resultado colocou a equipe de vez na disputa pelas primeiras posições.

Prováveis escalações

Flamengo (técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl (Plata) e Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

Fluminense (técnico: Marcão)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Arana; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Soteldo e Castillo.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), do ge TV (YouTube) e do Premiere (TV fechada).