Flamengo x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

Fla-Flu: onde assistir a Flamengo x Fluminense, pelo Brasileirão (Adriano Fontes/Flamengo)
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Publicado em 11 de outubro de 2026 às 10h35.
O Flamengo recebe o Fluminense neste domingo, 11, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o quarto Fla-Flu de 2026.
O time de Leonardo Jardim tenta retomar o caminho das vitórias para se manter na liderança. Na rodada anterior, empatou por 2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro, após abrir vantagem no placar e ser alcançado na reta final.
Comandado por Marcão, o Fluminense vem de goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba, no Maracanã, com três gols de Savarino. O resultado colocou a equipe de vez na disputa pelas primeiras posições.
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl (Plata) e Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.
Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Arana; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Soteldo e Castillo.
A partida terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), do ge TV (YouTube) e do Premiere (TV fechada).