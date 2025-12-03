Esporte

Flamengo x Ceará: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

Partida entre Flamengo e Ceará será pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 06h00.

Última atualização em 3 de dezembro de 2025 às 15h17.

O Flamengo recebe o Ceará nesta quarta-feira, 3 de dezembro, às 20h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere.

Líder com 75 pontos, o Rubro-Negro pode garantir o título brasileiro por antecipação já nesta penúltima rodada. Para isso, basta vencer o Vozão diante de sua torcida. Em caso de empate ou derrota, o Flamengo dependerá de um tropeço do Palmeiras, que enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, para confirmar a conquista.

Do outro lado, o Ceará joga a vida no Maracanã. A equipe ainda corre risco de rebaixamento e precisa somar ao menos um ponto no Rio para não entrar na zona da degola nesta rodada. Se perder, dependerá dos resultados de Internacional, Santos e Juventude para seguir fora do Z-4.

Como chegam os times?

O Flamengo chega embalado e com moral alta após vencer o clássico contra o Vasco. A equipe comandada por Filipe Luís vem de boa sequência de resultados e pode sacramentar o título nacional diante de sua torcida, o que aumentaria ainda mais o clima de festa no Maracanã.

O Ceará, por sua vez, vive situação delicada e tenta reagir a tempo de evitar a queda. Mesmo como visitante, o Alvinegro sabe que precisa somar pontos nesta reta final do campeonato para depender apenas de si na última rodada.

Onde assistir ao vivo?

O jogo entre Flamengo e Ceará terá transmissão ao vivo no Premiere, às 20h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Flamengo (Técnico: Filipe Luís):

  • Rossi; Varela (Emerson Royal), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar e Jorginho (Saúl); Carrascal, Arrascaeta e Everton Cebolinha (Samuel Lino); Bruno Henrique.

Ceará (Técnico: Vagner Mancini):

  • Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.
