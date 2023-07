Flamengo x Athletico PR: veja horário e onde assistir ao vivo

Flamengo e Athletico PR se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Reeditando a última final da Libertadores de 2022, Flamengo e Athletico PR se enfrentam com momentos parecidos na temporada. O Rubro Negro carioca é o terceiro colocado do Brasileirão e vem de três vitórias consecutivas.

Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli já deve contar com a nova contratação. O atacante Luiz Araújo, que chegou do Atlanta United, foi relacionado e reforça a equipe.

Do outro lado o Athletico PR, que também vive bom momento na temporada, busca com apoio do seu torcedor sair na frente no confronto. A equipe não perde a três jogos e espera nos pés da jóia Vitor Roque, garantir os gols para a equipe.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Athletico PR

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre Flamengo e Athletico PR terá transmissão ao vivo na Amazon Prime Video, TV Globo, Premiere e SporTV

Como assistir o jogo Flamengo x Athletico PR online?

Você pode assistir a partida online através do Amazon Prime Video

Quais são os próximos jogos do Flamengo ?

08/07 - Palmeias x Flamengo - Brasileirão Série A

12/07 - Athletico PR x Flamengo - Brasileirão Série A

