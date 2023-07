São Paulo x Palmeiras: veja horário e onde assistir ao vivo

São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 19h30, no Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Pelo segundo ano consecutivo, São Paulo e Palmeiras se enfrentam no mata-mata da Copa do Brasil. O Tricolor espera com apoio do seu torcedor, vencer o primeiro jogo e sair na frente no confronto de 180 minutos.

Para a partida, o técnico Dorival Junior terá uma série de desfalques. Os zagueiros Ferraresi e Beraldo, os laterais Moreira e Igor Vinícius, e os meias Galoppo, Talles Costa e Michel Araújo se recuperam de lesões.

Calleri, que sentiu dores na coxa contra o Tigres e não enfrentou o Fluminense no final de semana, não treinou com a equipe na segunda-feira e deve estar fora do jogo.

Do outro lado o Palmeiras, que não vence a três jogos, quer recuperar o caminho das vitórias na temporada. O técnico Abel Ferreira pode não ter em campo Zé Rafael, Jailson e Artur que se recuperam de lesões.

A dúvida é para o atacante Rony, que sentiu um desconforto no confronto com Athletico PR no fim de semana e pode desfalcar a equipe.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo São Paulo x Palmeiras hoje

O jogo desta quarta-feira, às 19h30, entre São Paulo e Palmeiras terá transmissão ao vivo na Amazon Prime Video.

Como assistir o jogo São Paulo x Palmeiras online?

Você pode assistir a partida online através do Amazon Prime Video.

Quais são os próximos jogos do São Paulo ?

09/07 - Bragantino x São Paulo - Brasileirão Série A

13/07 - Palmeiras x São Paulo - Copa do Brasil

Quais são os próximos jogos do Palmeiras ?

16/07 - Internacional x Palmeiras - Brasileirão Série A

13/07 - Palmeiras x São Paulo - Copa do Brasil

