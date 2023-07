Confira os jogos de hoje, quarta-feira, 5; onde assistir e horários

Quartas de final da Copa do Brasil, Brasileirão Série B e campeonato argentino são os destaques do futebol desta quarta-feira.

No Morumbi, as atenções estão para São Paulo e Palmeiras. As equipes se encontram pelo segundo ano consecutivo na competição e agora os palmeirenses tentam uma história diferente que em 2022.

O Corinthians encara o América MG no Independência, tentando afastar a má fase. O Timão eliminou o Atlético MG nas oitavas e espera repetir o triunfo.

No Maracanã, reeditando a final da última Libertadores, Flamengo e Athletico PR se enfrentam buscando sair na frente no confronto. O Rubro Negro carioca eliminou o Fluminense nas oitavas de final, enquanto o Furacão, o líder do Brasileirão Botafogo.

Destaque também para as equipes do River Plate e San Lorenzo, que entram em campo pelo argentino.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Brasil

19h30 - São Paulo x Palmeiras - Amazon Prime Video

- Amazon Prime Video 21h30 - América-MG x Corinthians - Amazon Prime, TV Globo, Premiere e SporTV

- Amazon Prime, TV Globo, Premiere e SporTV 21h30 - Flamengo x Athletico - Amazon Prime Video, TV Globo, Premiere e SporTV

Campeonato argentino

16h45 - Tigre x Banfield - Star+

19h25 - Racing x San Lorenzo - ESPN 4 e Star+

21h25 - River Plate x Colón - ESPN 4 e Star+

Brasileirão Série B

19h - CRB x Sport - SporTV e Premiere

Onde assistir ao vivo o jogo São Paulo x Palmeiras hoje ; veja horário

O jogo São Paulo x Palmeiras terá transmissão ao vivo na Amazon Prime Video.

Qual canal irá passar o jogo do Corinthians?

O jogo América-MG x Corinthians irá passar na Amazon Prime, TV Globo, Premiere e SporTV.

Onde irá passar o jogo do Flamengo?

O jogo Flamengo x Athletico terá transmissão ao vivo no Amazon Prime Video, TV Globo, Premiere e SporTV

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

21h30 - América-MG x Corinthians - Copa do Brasil

- Copa do Brasil 21h30 - Flamengo x Athletico - Copa do Brasil

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

21h30 - América-MG x Corinthians - Copa do Brasil

21h30 - Flamengo x Athletico - Copa do Brasil

Premiere

21h30 - América-MG x Corinthians - Copa do Brasil

- Copa do Brasil 21h30 - Flamengo x Athletico - Copa do Brasil

ESPN

19h25 - Racing x San Lorenzo - Campeonato argentino

21h25 - River Plate x Colón - Campeonato argentino

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

16h45 - Tigre x Banfield - Campeonato argentino

19h25 - Racing x San Lorenzo - Campeonato argentino

21h25 - River Plate x Colón - Campeonato argentino

Amazon Prime Video

