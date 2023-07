América MG x Corinthians: veja horário e onde assistir ao vivo

América MG e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 21h30, na Arena Independência, em Minas Gerais. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Tentando apagar a má fase, o Corinthians entra em campo pressionado por bons resultados. O Timão vem de derrota contra o Bragantino na última rodada do Brasileirão e espera retomar sair na frente no confronto.

O técnico Vanderlei Luxemburgo deve contar com o retorno do meia Renato Augusto, que esteve fora dos últimos jogos por conta de edema na panturrilha. O novo reforço, Rojas, viajou a Minas mas ainda não deve estrear pela equipe.

Do outro lado o América MG, quer com apoio do seu torcedor, levar a vantagem da vitória para o segundo jogo. A equipe conta com ponta Everaldo, que foi relacionado no BID e está apto a jogar pela equipe.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo América MG x Corinthians

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre América MG e Corinthians terá transmissão ao vivo na Amazon Prime, TV Globo, Premiere e SporTV.

Como assistir o jogo América MG x Corinthians online?

Você pode assistir a partida online através do Amazon Prime,

Quais são os próximos jogos do Corinthians ?

08/07 - Atlético MG x Corinthians - Brasileirão Série A

11/07 - Corinthians x Universitário - Copa Sul-Americana

