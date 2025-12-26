Mundo

Escândalo de apostas leva a prisões de jogadores e juizes na Turquia

Operação prendeu 14 jogadores e um ex-dirigente do Galatasaray, um dos maiores times do país

Galatasaray: jogadores do clube foram presos em meio a investigação (Reprodução/Instagram)

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14h40.

O escândalo de apostas no futebol da Turquia resultou em prisões nesta sexta-feira, 26. Segundo o Ministério Público de Istambul, cerca de 24 pessoas ligadas ao esporte foram presas por suposto envolvimento com fraudes em apostas.

Entre os presos desta sexta, estão 14 jogadores e um ex-dirigente do time Galatasaray.

No total, foram emitidos 29 mandados de prisão. O ex-presidente do Galatasaray, Erden Timur, o vice-presidente do Eyüpspor AS, Fatih Kulaksiz, e um dirigente da Federação Turca de Futebol (TFF) são alguns dos detidos.

De acordo com a investigação do Ministério Público, seis suspeitos são acusados de terem "influenciado o resultado do jogo Kasimpasa-Samsunspor" em 26 de outubro de 2024, e os 14 jogadores de terem "feito apostas para afetar o resultado da partida", apostando na vitória da equipe adversária durante um jogo de seu próprio time.

Até o momento, a investigação também resultou na prisão de seis árbitros e o presidente do Eyüpspor, clube da primeira divisão.

