Galícia x Atlético-BA: veja horário e onde assistir ao jogo do Baiano

Confronto marca rodada do Campeonato Baiano com transmissão ao vivo na TV aberta e online

Vanessa Loiola
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 18h08.

O Galícia recebe o Atlético-BA nesta terça-feira, 27, às 19h15, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Baiano. As equipes chegam pressionadas após derrotas na rodada anterior e buscam pontos para sair da zona perigosa da tabela.

O Galícia soma 3 pontos, ocupa o 8º lugar e tenta aproveitar o mando para reagir no estadual. Na última partida, perdeu para o Jacuipense por 2 a 1.

Já o Atlético-BA vive um momento de reformulação: o clube demitiu o técnico Agnaldo Liz após a derrota de 4 a 1 para o Jequié e busca, sob nova orientação, sair da lanterna da competição (onde ocupa a 10ª posição com 2 pontos). O objetivo imediato é evitar o rebaixamento e tentar uma arrancada tardia rumo à fase final.

Onde assistir a Galícia x Atlético ao vivo?

O jogo entre Galícia x Atlético-BA terá transmissão ao vivo na TVE Bahia, em TV aberta, pela quinta rodada do Campeonato Baiano.

Como assistir a Galícia x Atlético-BA online?

Para quem está fora da Bahia ou prefere o streaming, a partida será exibida gratuitamente com imagens no canal oficial da TVE Bahia no YouTube.

Que horas é Galícia x Atlético hoje?

A bola rola às 19h15 (horário de Brasília) desta terça-feira, 27, no Estádio de Pituaçu.

